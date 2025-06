セガ フェイブが「セガ ラッキーくじ【推しの子】〜 After the Rain:I’m always with You 〜」を発売。

雨上がりをイメージした、爽やかな描きおろしデザインのグッズが当たります!

セガ ラッキーくじ【推しの子】〜 After the Rain:I’m always with You 〜

発売日:2025年6月20日(金)より順次発売予定

価格:1回770円(税込)

取扱店:ミニストップ、デイリーヤマザキ、各種ホビーショップなど ※店舗へのお問い合わせはお控えください

セガ フェイブが展開する「セガ ラッキーくじ」から【推しの子】〜 After the Rain:I’m always with You 〜が登場。

6等級に加え、くじの最後の1枚を引くと貰える「ラストラッキー賞」で構成される、ハズレ無しのくじには描き下ろしデザインのグッズが用意されます。

賞品には「雨上がり」をテーマにした、透明感と爽やかさが感じられる、セガだけの描きおろしイラストを使用。

飾ったり、集めたりして楽しむグッズのほか、普段使いできるラインナップになっています!

A賞 B3ビジュアルボード

描き下ろしデザインをB3サイズで楽しめるビジュアルボード。

描き下ろされたキャラクターたち8人の姿を一度に飾れるグッズです!

B賞 ビッグアクリルスタンド(アイ)

カラフルな旗や衣装でポーズを決める「アイ」のビッグアクリルスタンド。

大判サイズの飾れるグッズで、生き生きした表情や動きを感じる旗や衣装の様子をじっくり堪能できます☆

C賞 ビッグアクリルスタンド

種類:全7種

「アイ」以外のキャラクターたちも、C賞ビッグアクリルスタンドに登場。

傘を差した姿で、それぞれの雨上がりを感じる仕草を切り取っています。

D賞 ハンドタオル

種類:全4種

D賞のハンドタオルは、全4種を用意。

「アイ」単体デザインのほか、「ルビー」と「アクア」のツーショットや、「有馬かな」「黒川あかね」「MEMちょ」のスリーショットなどもあります☆

E賞 推し缶バッジ

種類:全8種 ※種類は選べません

E賞の推し缶バッジは、全8種からどれが出てくるかお楽しみ!

描き下ろしデザインを使った、集めたくなるグッズです。

F賞 クリアファイル&ステッカーセット

種類:全8種

クリアファイルとステッカーのセットはF賞の賞品。

集めて楽しむほか、日常的に使うこともできるグッズです!

ラストラッキー賞 スペシャルB3ビジュアルボード(アイ)

最後のくじを引くともらえる「ラストラッキー賞」は、描き下ろしイラストを使ったビジュアルボード。

こちらに向かって指差しポーズを決める「アイ」の姿が大きく入ったデザインで、目を引くこと間違いなしです☆

ダブルラッキー賞

プレゼント内容:B賞・C賞「ビッグアクリルスタンド」セットを抽選で5名にプレゼント

くじ券についているコードから応募できる「ダブルラッキー賞」も実施。

抽選で5名に、B賞・C賞の賞品「ビッグアクリルスタンド」がセットでプレゼントされます。

※セガ ラッキーくじオンラインではダブルラッキー賞の抽選方法が異なります。

セガ ラッキーくじオンライン【推しの子】〜 After the Rain:I’m always with You 〜

販売期間:2025年7月2日(水)11:00〜8月1日(金)23:59

価格:1回770円+送料660円(税込・初回購入時のみ)

※諸般の事情により販売期間が変更になる可能性があります

※賞品がなくなり次第、販売終了します

2025年7月2日から「セガ ラッキーくじオンライン」でも、数量限定で発売。

近くに販売店がない人も、オンラインでどこからでも購入できます!

雨上がりをイメージした描き下ろしデザインのグッズが当たる、ハズレなしのくじ。

セガ ラッキーくじ【推しの子】〜 After the Rain:I’m always with You 〜は、2025年6月20日より順次発売予定です☆

©赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

