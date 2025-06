DRPは、2025年7月10日、名古屋市守山区において、個室型猫専用ペットホテル「猫ホテル bell」の営業を開始します。

猫ホテル bell

部屋数 : 20室

オープン日: 2025年7月10日

予約開始日: 2025年7月1日

所在地 : 〒463-0068 愛知県名古屋市守山区瀬古1-1215 2F

特徴 : 自宅の居室を模した個室型の猫専用ペットホテル

猫専用ペットホテルとして国内最大級

猫ちゃんに対する意識の変化や飼養方法のあり方の変容に対応

DRPは、2025年7月10日、名古屋市守山区において、個室型猫専用ペットホテル「猫ホテル bell」の営業を開始。

「猫ホテル bell」は、本店2階全面(275m2)を専有使用した、国内最大級(*1)の猫専用ペットホテルです。

猫ちゃんが普段過ごしている自宅の居室を模した最低3畳〜最大5.8畳の広いお部屋を20室用意。

所定の資格を有するスタッフによる24時間の常駐や全室独立二重扉、調温・調湿設備、全壁面断熱材施工を始めとした充実した設備など、ソフト、ハード両面の万全の体制により安心・安全・快適なステイを実現し、近年における飼い主様の猫ちゃんに対する意識の変化や飼養方法のあり方の変容に対応したサービスを提供していきます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 猫ちゃんに対する意識の変化や飼養方法のあり方の変容に対応!猫ホテル bell appeared first on Dtimes.