無病息災を祈念！久在屋『夏越豆腐』

久在屋は、2025年も久在屋に関わる全ての人の無病息災を祈念した『夏越豆腐』を2025年6月27日(金)〜6月30日(月)の期間限定で販売します。

久在屋『夏越豆腐』

販売価格:486円(税込)

販売期間:2025年6月27日(金)〜6月30日(月)

販売店舗:京の地豆腐 久在屋 本店

京の地豆腐 久在屋 高島屋京都店

京の地豆腐 久在屋 オンラインショップ

※オンラインショップでは6月23日(月)まで御注文を受け付けています。

※オンラインショップにて購入される際は6月27日(金)〜6月30日(月)の期間で希望のお届け日を指定してください。

■「夏越豆腐」の特長

厳選した国産大豆を贅沢にブレンドし、大豆の力強い味と旨味を堪能出来る寄せ豆腐(おぼろとうふ)です。

口に入れた瞬間、大豆の濃厚な甘味が口いっぱいに広がります。

セットの藻塩をかけていただくと、さらに大豆の旨味・甘味が引き立ちます

■穢れを祓う「夏越豆腐」

豆腐は古来より「白く清らかな食べ物」とされ、邪気を払う力があると信じられてきました。

そのため、夏越の祓の日に豆腐を食べることで、心身を清め、暑い夏を健康に過ごすことを願う風習が生まれました。

特に京都では、神社に奉納された豆腐を食すことで無病息災を祈る習慣が根付いています。

■「夏越の大祓」とは

1年間の折り返しにあたる6月30日には、全国各地の神社で「夏越の大祓(なごしのおおはらえ)」という行事が行われます。

半年の穢れを祓い、残り半年の厄除けを行う神事です。

夏越の大祓の代表的な行事は「茅(ち)の輪くぐり」。

神社の参道などに大人の背丈ほどもある大きな茅の輪が設けられ、この輪をくぐることで穢れを払い、無病息災や家内安全を願います。

■世界文化遺産 上賀茂神社に奉納

「夏越豆腐」の販売にあたり、京都府豆腐油揚商工組合(所在地:京都市下京区、理事長:東田 和久)の青年部代表が6月19日に、世界文化遺産 上賀茂神社(所在地:京都市上京区、正式名称:賀茂別雷神社)に「無病息災」を祈念し、奉納しました。

京都府豆腐油揚商工組合 青年部代表による上賀茂神社へ奉納の様子

【京の地豆腐 久在屋 本店】

所在地 : 京都市右京区西京極北大入町132番地

定休日 : 水曜日

営業時間 : 10:00〜17:00

TEL : 075-311-7893

【京の地豆腐 久在屋 高島屋京都店】

所在地 :京都市下京区四条通河原町西入真町52 地下一階生鮮売場

定休日 :不定休

営業時間:10:00〜20:00

TEL :075-252-7468

