サステナブルを持ち歩く、リユーザブルバッグ！パイプライン「Out of the Ocean(R)」

パイプライン「Out of the Ocean(R)」

パイプラインは、サステナブルソリューションバッグのグローバルサプライヤーKEEPCOOL社とのパートナーシップにより、森林から生まれた新素材スーパーナチュラルペーパー(R)による「Out of the Woods(R)」を中心に、海洋プラスチックごみを100%原料とする「Out of the Ocean(R)」などサステナブルマテリアル製品を届けるECサイトをオープン。

森林資源を素材とした「Out of the Woods(R)」は、撥水性があるため雨の日も安心して使用でき、さらに耐水性に優れているので水洗いすることも可能です。

素材は100%アニマルフリー(動物性素材を使用しない)でありながら、革のような上質な風合いを持ち、紙素材ならではの軽量性と約4〜10kgの耐荷重という抜群の強度を兼ね備えています。

しかも、フレキシブルなデザイン対応性があり、使用シーンやライフスタイルに合ったデザインが可能で、使い勝手がよく、長く愛用いただけるアイテムの制作が可能です。

■再生可能な森林資源を、信頼できるプロセスで

「Out of the Woods(R)」は、大半がFSC認証(FSC(R) C153080)を取得済みの管理された森林から調達された木のセルロースを原料とする「スーパーナチュラルペーパー(R)」を素材に製造されています。

樹木セルロースは再生可能な資源であり、石油ベースの素材よりも二酸化炭素排出量が少なく、優れた環境性能を有します。

製造は品質、労働環境などに関する認証を受けた工場で行い、製造時に使用した水の93%を、供給源に戻してリサイクルするなど、環境に配慮したプロセスを徹底しています。

