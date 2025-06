OSSTEM JAPANが口腔保健向上のためデンタルフロス800個を寄贈！第43回日本顎咬合学会学術大会・総会

OSSTEM JAPANは、第43回日本顎咬合学会学術大会・総会で行われた公開フォーラム来場者の口腔保健向上のための口腔ケア製品寄贈プロジェクトを企画し、自社デンタルフロス800個を特定非営利活動法人日本顎咬合学会を通じて寄贈しました。

第43回日本顎咬合学会学術大会・総会

寄付製品は2025年6月8日(日)東京国際フォーラムにて開催された第43回日本顎咬合学会学術大会・総会内の公開フォーラム「健康で豊かな人生のための健口LIFE」に参加した来場者に配布されました。

