リヴァプールはまたしても生え抜き選手を流失してしまうようだ。



『Sky Sport』のライアル・トーマス氏によると、リヴァプールに所属する22歳のイングランド代表DFジャレル・クアンサーは今夏の移籍市場でバイヤー・レヴァークーゼンに移籍することが決定的になったという。



リヴァプールの下部組織出身であるクアンサーは2023年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、デビューシーズンはプレミアリー13試合に先発出場するなど活躍。しかし昇格2年目となる今季はプレミアリーグでの先発出場が4試合にとどまるなどアルネ・スロット監督の下では序列が低下していた。





