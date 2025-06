グラビアアイドルの榎原依那が「ヤングアニマルWeb」に初登場している。 2024年2月のデビュー以来、グラビア界を席巻する榎原さん。本グラビアでも、豊満なバストがこぼれそうな水着姿をたっぷり披露している。 グラビアはこちらから https://younganimal.com/episodes/554095c13a422/ 撮影/カノウリョウマ

