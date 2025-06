【ヤマハBB-G4A.G5A スクワイヤーaffinity-JB.JB5 アリア・プロ2 RSB-42AR.42AR/5】(千葉県 チーローズ中田 60歳) 同じ機種の4弦と5弦を揃えてみました。 いざ、探してみるとその年代の人気具合で売れた、売れないがある様で片方を見つけるのが大変でした。ヤマハは、5弦が多く販売された様で4弦のは、初期物の約1年位しか存在しなかったらしく、市場にはほぼ無いらしい。 スクワイヤーは、入門機でして、世間では誰も見向きもせず売れなかった(安かろう、悪かろう)。5弦は存在すら知れて無かったようです。希少なフェンダー片側5連ペグなのに。 アリアは、カタログ等で存在は知っているが、現物は見た事がない!お茶の水の一部店舗では、展示販売していますが…見つけられたらスゴイ!! いずれも、あちこちの楽器店員に聞いてみましたが、ほぼ全員が「現物は見た事がありませんね〜」という返事でした。 ライブ等で持ち替えた時にほとんどの人がアリア以外は気が付かないのが面白いです。 ◆ ◆ ◆ これはすごい。どえらい殿方がやってきたぞ、みんなひれ伏せー。由緒正しきGAS患者。孤高の沼マニア。背筋の伸びた変態様や。こういう楽しみ方があったなんて、破壊力抜群の投稿に、これを見た楽器メーカー担当者は色んな意味でむせび泣いていることでしょう。「ライブ等で持ち替えた時にほとんどの人がアリア以外は気が付かないのが面白いです。」という最後の一文に、やんちゃな性癖が見え隠れします。大人の嗜みとはこういう事を言うのではないでしょうか。脱毛。脱帽。(BARKS 烏丸哲也) ★皆さんの楽器を紹介させてください 「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。(1)投稿タイトル (例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー (例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ(2)楽器名(ブランド・モデル名) (例)トラヴィス・ビーン TB-1000 (例)自作タンバリン 手作り3号(3)お名前 所在 年齢 (例)練習嫌いさん 静岡県 21歳 (例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳(4)説明・自慢トーク ※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。(5)写真 ※最大5枚まで●応募フォーム:https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7 ◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ

