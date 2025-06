クリエイターユニット・HoneyWorksがサウンドプロデュースを務める10人組アイドルグループ・高嶺のなでしこの新曲「ライフクエスト」が、テレビ東京にて6月27日(金)から放送される、栗山千明さん主演・ドラマ 25『晩酌の流儀4』のエンディングテーマに決定した。 本作は、“1⽇の最後に飲むお酒をいかに美味しく飲むことができるか”を考え、仕事以外の時間全てをお酒のために費やすストイックな女性、伊澤

ログインして続きを読む

The post 高嶺のなでしこ、初のドラマタイアップ 『晩酌の流儀4』EDテーマに「明⽇を照らしてくれる楽曲」 first appeared on GirlsNews.