INIµöËËÞ¡¢½é¤ÎÏ¢¥É¥é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤ÇËÜ³ÊÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ °ëÂ¼Í¦ÅÍ¼ç±é¡ÖËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/06/20¡ÛÇÐÍ¥¤Î°ëÂ¼Í¦ÅÍ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë7·î14Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¥É¥é¥Þ¡ÖËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊËè½µ·îÍË22»þ¡Á¡Ë¤è¤ê¡¢7¿Í¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¡Ê¥¢¥¤¥¨¥Ì¥¢¥¤¡Ë¤ÎµöËËÞ¤¬¡¢ËÜºî¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë½é¤á¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏ¢¥É¥é¤ÇËÜ³ÊÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼²Ì¤¿¤¹INI¥á¥ó¥Ð¡¼
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ê¥¾åÂÙ»Ë¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¡¦ÇòÄ»·ò¼£¤¬Æ¯¤¯¡ÖßÀ¥½¥é¥ê¥¹¹â¹»¡×3Ç¯°ªÁÈ¤ÎÃ´Ç¤¤Ç³ØÇ¯¼çÇ¤¤Ç¤¢¤ë´àÃ«¸÷»°Ïº¡Ê¤¤¤ï¤ä¡¦¤³¤¦¤¶¤Ö¤í¤¦¡Ë¡£¹çÊ»Á°¤Î¸µ¡ÖßÀÉ´¹ç½÷³Ø±¡¡×¤Î¶µ»Õ¤Ç¡¢¤½¤Î¼êÏÓ¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê»ØÆ³¤Ç³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤ä½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤«¤é¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¶µ°é¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®¤¤»×¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¡£³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢º£½©ÇÛ¿®Í½Äê¤Î¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤â¹µ¤¨¤ëÊ¥¾å¤¬Ì¥¤»¤ë¡£
INI¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëµö¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢·ò¼£¤¬Æ¯¤¯µ×Î±ÅçË¡Î§»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë½ïÀîË¨¡Ê¤ª¤¬¤ï¡¦¤Ï¤¸¤á¡Ë¡£Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Ç¶µ°éÇ®¿´¤Ê¸·¤·¤¤¿Æ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¶ÐÊÙ¤ÊÊÛ¸î»Î¡£»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦À³Ê¤Î¤¿¤á·ò¼£¤È¤Ï¥¦¥Þ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤´Ä¶¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À·ò¼£¤ò±þ±ç¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤â¡£Ãæ¹ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¡¢´Ú¹ñ¸ì¤È4¥ö¹ñ¸ì¤¬´®Ç½¤Ç¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×¤ÎÉÔÄê´ü¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëµö¤¬¡¢ËÜºî¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
µö¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È±éµ»¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÎËÜÈÖÃæ¤â¤º¤Ã¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤½ïÀî¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
±Ç²è¡ØÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤ÇÂè39²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¼Ä¸¶ÆÆ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹õ´ä½¡À¯¡Ê¤¯¤í¤¤¤ï¡¦¤à¤Í¤Þ¤µ¡Ë¡£¸µ¡ÖßÀ±º¹©¶È¹â¹»¡×¶µ»Õ¤ÇÃ´Åö²ÊÌÜ¤ÏÂÎ°é¡£¥Ó¥·¥Ð¥·¸·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿°ìÌÌ¤â¡£¶¦³Ø²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¤ä¤ä¤³¤·¤¤»ö°Æ¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¤¬¡¢Æâ¿´¤Ï³Ú¤·¤ß¤äÉÔ°Â¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ°é¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶µ»Õ¤À¡£
²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤Çµ±¤¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Øºî¤ê¤¿¤¤½÷¤È¿©¤Ù¤¿¤¤½÷¡Ù(NHK¡Ë¤ä¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤â¼¨¤¹À¾Ìî·ÃÌ¤¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢µÆÃÓº»ÎÉ¡Ê¤¤¯¤Á¡¦¤µ¤é¡Ë¡£¡ÖßÀ¥½¥é¥ê¥¹¹â¹»¡×¤ÇÍÜ¸î¶µÍ¡¤òÌ³¤á¡¢¶¦³Ø²½¤Ë¤Ê¤¸¤á¤ºÊÝ·ò¼¼ÅÐ¹»¤ò¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¤·¤ó¤·¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡¢ÊñÍÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¿´Í¥¤·¤¿ÍÊª¡£ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤êÅÙ¡¹ÊÝ·ò¼¼¤òË¬¤ì¤ë·ò¼£¤Î¤³¤È¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥®¥ó¥¬¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î¼ç±é¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿º¬´ßÂóºÈ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ê°æ¸¼Ìé¡Ê¤Ê¤¬¤¤¡¦¤²¤ó¤ä¡Ë¡£¡ÖßÀ¥½¥é¥ê¥¹¹â¹»¡×¤Ç²½³Ø¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ»Õ¤Ç¥Ñ¥½¥³¥óÉô¤Î¸ÜÌä¡£¾¯¤·Îä¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿»ö¤Ë¤âÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¶¦³Ø²½¤·¤¿¹â¹»¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Î·Ý¿Í¡¢¥Á¥ã¥É¡¦¥Þ¥ì¡¼¥ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ê¥ó¥º¡£¡ÖßÀ¥½¥é¥ê¥¹¹â¹»¡×¤Ç±Ñ¸ì¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ»Õ¤À¡£ÆüËÜ¸ì¤¬´®Ç½¤À¤¬¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤ÎÃæ¤ÇÆÍÁ³¥¤¥®¥ê¥¹ëÂ¤ê¤Î±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¿¦°÷¼¼¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼ÅªÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£·àÃÄ¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ´ë²è¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤ÎµÓËÜ¡¦±é½Ð¤â¼ê³Ý¤±¤ë¿ÛË¬²í¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®ÅçÉÒÉ×¡Ê¤³¤¸¤Þ¡¦¤È¤·¤ª¡Ë¡£¡ÖßÀ¥½¥é¥ê¥¹¹â¹»¡×¤Î·ÙÈ÷°÷¤Ç¡¢¹»Ìç¤ÎÁ°¤Ç³Ø¹»¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Ëí´í°¤¹¤ë·ò¼£¤ò¤¤¤Ä¤â´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¡£ºÇ½é¤Ï·ò¼£¤Î¤³¤È¤òÉÔ¿³¼Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢6·î23ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Ã¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡×ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤ò»È¤Ã¤¿PR¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÁ÷¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Î´¶À¤ò»ý¤Ä¤¬¤æ¤¨¤Ë²¿»ö¤Ë¤â²²ÉÂ¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦ÇòÄ»·ò¼£¡Ê°ëÂ¼¡Ë¤¬¡¢¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤ë¶¦³Ø²½¤ÇÍÉ¤ì¤ë»äÎ©¹â¹»¤Ë¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¡Ê³Ø¹»ÊÛ¸î»Î¡Ë¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ë¡Î§¤ä¹»Â§¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤Ë²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤ËÉ¬»à¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯³Ø±à¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£µÓËÜ¤ò¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡×¡ÊNHK¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿Âç¿¹Èþ¹á»á¤¬Ã´Åö¡£°ëÂ¼¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢°ð³À¸ãÏº¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
½À¤é¤«¤µ¤ÈÃÈ¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â¤É¤³¤«¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«ÃúÇ«¤Ë»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè²ó¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤ë´àÃ«¤Ï¡¢³ØÇ¯¼çÇ¤¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤¤±¤ì¤É¤âÀ¸ÅÌ»×¤¤¤Ê¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÍ¥¤·¤¤ÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ÇÀèÀ¸Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿¹¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¡¢À¸ÅÌÆ±»Î¡¢³Ø¹»¤Çµ¯¤³¤ëÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¡¢ÀèÀ¸¤È¤·¤ÆÂç¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤òÃ´¤¦¼ã¤¤ÇÐÍ¥¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Ï»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤·¡¢Ãæ·ø¡¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÂç¿Í¥¥ã¥¹¥È¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ç¼Çµï¹çÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡££±ÏÃ£±ÏÃÇ»¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤º¤Ã¤È±éµ»¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÎËÜÈÖÃæ¤â¤º¤Ã¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Çò¹õ¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤Î»þ¤ËÃæ¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤ËÍè¤ÆÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÉÔÅÔ¹ç¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤äÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡¢¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤ë½ïÀî¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ò¼£¤ä³Ø¹»¤ËÍý²ò¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤â¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤½ïÀî¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¤¬¹çÊ»¤·¤Æ´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ê´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÃæ¡¢¤½¤³¤Ë¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤È¤Ï°ã¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤âÀ¸ÅÌ¤â¿·¤·¤¯³Ø¤Ö¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢ÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¾å¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¾ðÊó¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤Æ¤½¤ì¤ò»«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·Èè¤ì¤¿¤é¥Ù¥Ã¥É¤ä¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅ·°æ¤ò¸«¤Ä¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢Å·°æ¤¬Æ©¤±¤ÆËþÅÀ¤ÎÀ±¶õ¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤Îµ±¤¯À±¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÍ¼«¿È¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢µÜÂô¸¼£¤Î»í¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÀ¤Âå¡¢¼ã¤¤»ÒÃ£¤¬µÜÂô¸¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¤Ç¸«¤ÆÍß¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÊÝ·ò¼¼¤ÎÀèÀ¸¡¢µÆÃÓº»ÎÉÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÉÒ´¶¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀÊ¬¤Ç¡¢¤è¤¯Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÊÝ·ò¼¼¤Ë¤ÏÆ¨¤²¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)»£±Æ´ü´Ö¤Ï·àÃæ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÊÝ·ò¼¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¸½¾ì¤Ï³èµ¤¤Ë°î¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÉ÷ÄÌ¤·¤¬¤è¤¯¡¢ÃúÇ«¤Ë²ñÏÃ¤¬¸ò¤ï¤»¤ë¶õ´Ö¤Î°Â¿´´¶¤Ë¤È¤Æ¤âÍ¤êÆñ¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÄÏ¤á¤Æ¤¯¤ë¡¢¡É¤Ü¤¯¤Û¤·¡É¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿§¤ä¸÷¡¢¤É¤Î¾ð·Ê¤â°¦¤ª¤·¤¯º£¸å¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤äÊüÁ÷¤¬¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ±¤Î¸÷¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÊñ¤àÌë¤ÎÖé¤ÏÌÀ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤ÏµÆÃÓÀèÀ¸¤È¤·¤Æ³Ø±à¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃå´ãÅÀ¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬·òÁ´¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤ÎÌò¿¦¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ëÂ¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÀâÆÀÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿¹¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ï¸ÀÍÕÁª¤Ó¤¬½¨°ï¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë·²Áü·à¤ÎÃæ¤Ç¤â1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÓËÜ¤ò¥µ¥¯¥µ¥¯ÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë±Ê°æ¤Ï¡¢ËÙÅÄ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼î¡¹¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Êµ¤¤À¤ë¤µ¤Î¤¢¤ëÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ª¿ÍÊÁ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¡¢3¥ö·î´Ö³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬±é¤¸¤ë¥³¥ê¥ó¥ºÀèÀ¸¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¦¤È¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹ëÂ¤ê¤Î±Ñ¸ì¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¤òÄº¤¤¤¿»þ¡¢¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥´¥ó¥É¥ê¡¼¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ò»£¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Æ¤¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤±ÇÁü¤ò¼Â¼Ì¤Ç»£¤ì¤ë´ÆÆÄ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÆüËÜ¤Î¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥´¥ó¥É¥ê¡¼¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¤Êº£¤ÎÌäÂê¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤ë¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡ªI just hope the end of shoot without anybody getting hurt.¡ÊÃ¯¤â²ø²æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ìµ»ö¤Ë»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ë¡£
ÂæËÜ¤òÇÒÆÉ¤·¡¢¤Þ¤º¤½¤ÎÀßÄê¤Î¹ª¤ß¤µ¤Ë°ú¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½Âå¤Î¶õµ¤´¶¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¼è¤Ã¤¿¡¢¿·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¡¦ÇòÄ»·ò¼£¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢½ã¿è¤µ¤È¤É¤³¤«Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤Á¡ºÙ¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï³Ø¹»¤Î·ÙÈ÷°÷¡¦¾®ÅçÉÒÉ×¤È¤¤¤¦Ìò¤ÇÊª¸ì¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Î©¾ìÅª¤ËÂ¿¤¯¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÇòÄ»·ò¼£¤ò±¢¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤ÎÍÉ¤ì¤ë¿´¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯´ó¤êÅº¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÛ¸î»Î¤ÎÇòÄ»·ò¼£¡Ê°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ë¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Ê´¶À¤ò»ý¤Á¡¢´¶³Ð¤¬¼þ°Ï¤È°ã¤¦¤³¤È¤ä¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÀ³Ê¤Ç½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤Ë¤Ê¤¸¤á¤º¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£¸½ºß¡¢¾®¤µ¤ÊË¡Î§»öÌ³½ê¤ÇÆ¯¤¯·ò¼£¤Ï¡¢²¸¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë½êÄ¹¤Îµ×Î±Åç¤«¤ª¤ë¡Ê»ÔÀî¼ÂÏÂ»Ò¡Ë¤ÎÌ¿¤Ë¤è¤ê¡¢³Ø¹»¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿½õ¸À¤ä»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖßÀ¥½¥é¥ê¥¹¹â¹»¡×¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÈøºìÈþº´Íº¡Ê°ð³À¸ãÏº¡Ë¤¬Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ÖßÀ¥½¥é¥ê¥¹¹â¹»¡×¤ÏÃË»Ò¹»¤Î¡ÖßÀ±º¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¡×¤È½÷»Ò¹â¤Î¡ÖßÀÉ´¹ç½÷³Ø±¡¡×¤¬¹çÊ»¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¹»Æâ¤Ç¤Ï¼¡¡¹¤ÈÌäÂê¤¬ËÖÈ¯¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿·¤·¤¤À©Éþ¤ÎÉ¾È½¤Ï°¤¯¡¢ÃåÍÑ¤òµñÈÝ¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢3Ç¯À¸¤ÎÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¡¦ÂëÌîÎÉÂ§¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¤ÈÉû²ñÄ¹¡¦ºØÆ£¿ðÊæ¡ÊÆî¶×Æà¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£¤½¤Î¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ò¼£¤ÏÁáÂ®¡¢³Ø¹»¤«¤éÂÇ³«ºö¤ÎÄó°Æ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â³Ø¹»¤¬¶ì¼ê¤Ê·ò¼£¤ÏË¡Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤³¤½¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÌäÂê²ò·è¤Î»å¸ý¤Ï¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¡£·ò¼£¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Ç¹ñ¸ì¶µ»Õ¤Î¹¬ÅÄ¼î¡¹¡ÊËÙÅÄ¿¿Í³¡Ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê·ò¼£¤ò¿´ÇÛ¤·¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï2¿Í¤ÎÉÔÅÐ¹»¤ÎÍýÍ³¤¬¹çÊ»¤Ë¤è¤ë¹»Â§¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²±Â¬¤¬¹¤¬¤ê¡¢À©Éþ¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤è¤¦³Ø¹»¤òÁÊ¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦À¸ÅÌ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤Ç·ò¼£¤Ï¡¢¡ÈÀ©ÉþºÛÈ½¡É¤Ê¤ëÌÏµ¼ºÛÈ½¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏ¢¥É¥é¤ÇËÜ³ÊÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼²Ì¤¿¤¹INI¥á¥ó¥Ð¡¼
¢¡¡ÖËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¿·¥¥ã¥¹¥È7¿Í²ò¶Ø
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ê¥¾åÂÙ»Ë¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¡¦ÇòÄ»·ò¼£¤¬Æ¯¤¯¡ÖßÀ¥½¥é¥ê¥¹¹â¹»¡×3Ç¯°ªÁÈ¤ÎÃ´Ç¤¤Ç³ØÇ¯¼çÇ¤¤Ç¤¢¤ë´àÃ«¸÷»°Ïº¡Ê¤¤¤ï¤ä¡¦¤³¤¦¤¶¤Ö¤í¤¦¡Ë¡£¹çÊ»Á°¤Î¸µ¡ÖßÀÉ´¹ç½÷³Ø±¡¡×¤Î¶µ»Õ¤Ç¡¢¤½¤Î¼êÏÓ¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê»ØÆ³¤Ç³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤ä½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤«¤é¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¶µ°é¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®¤¤»×¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¡£³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ç¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢º£½©ÇÛ¿®Í½Äê¤Î¡Ø¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤â¹µ¤¨¤ëÊ¥¾å¤¬Ì¥¤»¤ë¡£
µö¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È±éµ»¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÎËÜÈÖÃæ¤â¤º¤Ã¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤½ïÀî¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
±Ç²è¡ØÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤ÇÂè39²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¼Ä¸¶ÆÆ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¹õ´ä½¡À¯¡Ê¤¯¤í¤¤¤ï¡¦¤à¤Í¤Þ¤µ¡Ë¡£¸µ¡ÖßÀ±º¹©¶È¹â¹»¡×¶µ»Õ¤ÇÃ´Åö²ÊÌÜ¤ÏÂÎ°é¡£¥Ó¥·¥Ð¥·¸·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿°ìÌÌ¤â¡£¶¦³Ø²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¤ä¤ä¤³¤·¤¤»ö°Æ¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¤¬¡¢Æâ¿´¤Ï³Ú¤·¤ß¤äÉÔ°Â¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶µ°é¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶µ»Õ¤À¡£
²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤Çµ±¤¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¡Øºî¤ê¤¿¤¤½÷¤È¿©¤Ù¤¿¤¤½÷¡Ù(NHK¡Ë¤ä¡Ø¿·´´ÀþÂçÇúÇË¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤â¼¨¤¹À¾Ìî·ÃÌ¤¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢µÆÃÓº»ÎÉ¡Ê¤¤¯¤Á¡¦¤µ¤é¡Ë¡£¡ÖßÀ¥½¥é¥ê¥¹¹â¹»¡×¤ÇÍÜ¸î¶µÍ¡¤òÌ³¤á¡¢¶¦³Ø²½¤Ë¤Ê¤¸¤á¤ºÊÝ·ò¼¼ÅÐ¹»¤ò¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¤·¤ó¤·¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡¢ÊñÍÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¿´Í¥¤·¤¿ÍÊª¡£ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤êÅÙ¡¹ÊÝ·ò¼¼¤òË¬¤ì¤ë·ò¼£¤Î¤³¤È¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥®¥ó¥¬¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Î¼ç±é¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿º¬´ßÂóºÈ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ê°æ¸¼Ìé¡Ê¤Ê¤¬¤¤¡¦¤²¤ó¤ä¡Ë¡£¡ÖßÀ¥½¥é¥ê¥¹¹â¹»¡×¤Ç²½³Ø¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ»Õ¤Ç¥Ñ¥½¥³¥óÉô¤Î¸ÜÌä¡£¾¯¤·Îä¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿»ö¤Ë¤âÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÊâ°ú¤¤¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¶¦³Ø²½¤·¤¿¹â¹»¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Î·Ý¿Í¡¢¥Á¥ã¥É¡¦¥Þ¥ì¡¼¥ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ê¥ó¥º¡£¡ÖßÀ¥½¥é¥ê¥¹¹â¹»¡×¤Ç±Ñ¸ì¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ»Õ¤À¡£ÆüËÜ¸ì¤¬´®Ç½¤À¤¬¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤ÎÃæ¤ÇÆÍÁ³¥¤¥®¥ê¥¹ëÂ¤ê¤Î±Ñ¸ì¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¿¦°÷¼¼¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼ÅªÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡£·àÃÄ¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ´ë²è¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤ÎµÓËÜ¡¦±é½Ð¤â¼ê³Ý¤±¤ë¿ÛË¬²í¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®ÅçÉÒÉ×¡Ê¤³¤¸¤Þ¡¦¤È¤·¤ª¡Ë¡£¡ÖßÀ¥½¥é¥ê¥¹¹â¹»¡×¤Î·ÙÈ÷°÷¤Ç¡¢¹»Ìç¤ÎÁ°¤Ç³Ø¹»¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Ëí´í°¤¹¤ë·ò¼£¤ò¤¤¤Ä¤â´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¡£ºÇ½é¤Ï·ò¼£¤Î¤³¤È¤òÉÔ¿³¼Ô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢6·î23ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Ã¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡×ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¡¢ËÜÊÔ±ÇÁü¤ò»È¤Ã¤¿PR¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡°ëÂ¼Í¦ÅÍ¼ç±é¡ÖËÍÃ£¤Ï¤Þ¤À¤½¤ÎÀ±¤Î¹»Â§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×
´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÇÁ÷¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Î´¶À¤ò»ý¤Ä¤¬¤æ¤¨¤Ë²¿»ö¤Ë¤â²²ÉÂ¤ÇÉÔ´ïÍÑ¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦ÇòÄ»·ò¼£¡Ê°ëÂ¼¡Ë¤¬¡¢¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤ë¶¦³Ø²½¤ÇÍÉ¤ì¤ë»äÎ©¹â¹»¤Ë¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¡Ê³Ø¹»ÊÛ¸î»Î¡Ë¤È¤·¤ÆÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ë¡Î§¤ä¹»Â§¤Ç¤Ï´ÊÃ±¤Ë²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤ËÉ¬»à¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯³Ø±à¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£µÓËÜ¤ò¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤µ¤¬Íè¤¿¡×¡ÊNHK¡Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿Âç¿¹Èþ¹á»á¤¬Ã´Åö¡£°ëÂ¼¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ËÙÅÄ¿¿Í³¡¢°ð³À¸ãÏº¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡´àÃ«¸÷»°ÏºÌò¡§Ê¥¾åÂÙ»Ë¥³¥á¥ó¥È
½À¤é¤«¤µ¤ÈÃÈ¤«¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â¤É¤³¤«¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ëÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«ÃúÇ«¤Ë»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè²ó¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£±é¤¸¤ë´àÃ«¤Ï¡¢³ØÇ¯¼çÇ¤¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¤¤±¤ì¤É¤âÀ¸ÅÌ»×¤¤¤Ê¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÍ¥¤·¤¤ÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ÇÀèÀ¸Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿¹¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¥É¥é¥Þ¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¡¢À¸ÅÌÆ±»Î¡¢³Ø¹»¤Çµ¯¤³¤ëÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤ò¡¢ÀèÀ¸¤È¤·¤ÆÂç¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤³¤ì¤«¤é¤òÃ´¤¦¼ã¤¤ÇÐÍ¥¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Ï»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤·¡¢Ãæ·ø¡¦¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÂç¿Í¥¥ã¥¹¥È¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ç¼Çµï¹çÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡££±ÏÃ£±ÏÃÇ»¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡½ïÀîË¨Ìò¡§µöËËÞ¥³¥á¥ó¥È
¤º¤Ã¤È±éµ»¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÎËÜÈÖÃæ¤â¤º¤Ã¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹â¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢Çò¹õ¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤Î»þ¤ËÃæ¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤ËÍè¤ÆÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÉÔÅÔ¹ç¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤äÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¡¢¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±é¤¸¤ë½ïÀî¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·ò¼£¤ä³Ø¹»¤ËÍý²ò¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤â¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤½ïÀî¤È¤¤¤¦Ìò¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¹õ´ä½¡À¯Ìò¡§¼Ä¸¶ÆÆ¥³¥á¥ó¥È
ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»¤¬¹çÊ»¤·¤Æ´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ê´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÃæ¡¢¤½¤³¤Ë¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤È¤Ï°ã¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤âÀ¸ÅÌ¤â¿·¤·¤¯³Ø¤Ö¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢ÊØÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼¥²¡¼¥à¤ß¤¿¤¤¤Ë¾å¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¾ðÊó¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤Æ¤½¤ì¤ò»«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤·Èè¤ì¤¿¤é¥Ù¥Ã¥É¤ä¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ë²£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅ·°æ¤ò¸«¤Ä¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢Å·°æ¤¬Æ©¤±¤ÆËþÅÀ¤ÎÀ±¶õ¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤Îµ±¤¯À±¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÍ¼«¿È¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢µÜÂô¸¼£¤Î»í¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÆÀ¤Âå¡¢¼ã¤¤»ÒÃ£¤¬µÜÂô¸¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë²ÈÂ²¤Ç¸«¤ÆÍß¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¡µÆÃÓº»ÎÉÌò¡§À¾Ìî·ÃÌ¤¥³¥á¥ó¥È
ÊÝ·ò¼¼¤ÎÀèÀ¸¡¢µÆÃÓº»ÎÉÌò¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬ÉÒ´¶¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀÊ¬¤Ç¡¢¤è¤¯Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÊÝ·ò¼¼¤Ë¤ÏÆ¨¤²¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿(¾Ð)»£±Æ´ü´Ö¤Ï·àÃæ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÊÝ·ò¼¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÃÏ¾åÇÈÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤Î¸½¾ì¤Ï³èµ¤¤Ë°î¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÉ÷ÄÌ¤·¤¬¤è¤¯¡¢ÃúÇ«¤Ë²ñÏÃ¤¬¸ò¤ï¤»¤ë¶õ´Ö¤Î°Â¿´´¶¤Ë¤È¤Æ¤âÍ¤êÆñ¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÄÏ¤á¤Æ¤¯¤ë¡¢¡É¤Ü¤¯¤Û¤·¡É¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿§¤ä¸÷¡¢¤É¤Î¾ð·Ê¤â°¦¤ª¤·¤¯º£¸å¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤äÊüÁ÷¤¬¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ±¤Î¸÷¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤òÊñ¤àÌë¤ÎÖé¤ÏÌÀ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤ÏµÆÃÓÀèÀ¸¤È¤·¤Æ³Ø±à¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡±Ê°æ¸¼ÌéÌò¡§º¬´ßÂóºÈ¥³¥á¥ó¥È
¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤Ï¡¢ËÍ¼«¿È¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃå´ãÅÀ¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬·òÁ´¤Ë²á¤´¤¹¤¿¤á¤ÎÌò¿¦¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢°ëÂ¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÀâÆÀÎÏ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿¹¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ï¸ÀÍÕÁª¤Ó¤¬½¨°ï¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë·²Áü·à¤ÎÃæ¤Ç¤â1¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÓËÜ¤ò¥µ¥¯¥µ¥¯ÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬±é¤¸¤ë±Ê°æ¤Ï¡¢ËÙÅÄ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼î¡¹¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Êµ¤¤À¤ë¤µ¤Î¤¢¤ëÀèÀ¸¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ª¿ÍÊÁ¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¡¢3¥ö·î´Ö³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥³¥ê¥ó¥ºÌò¡§¥Á¥ã¥É¡¦¥Þ¥ì¡¼¥ó¥³¥á¥ó¥È
»ä¤¬±é¤¸¤ë¥³¥ê¥ó¥ºÀèÀ¸¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸À¤¦¤È¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Ò¥å¡¼¡¦¥°¥é¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹ëÂ¤ê¤Î±Ñ¸ì¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¤òÄº¤¤¤¿»þ¡¢¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥´¥ó¥É¥ê¡¼¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ò»£¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Æ¤¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤±ÇÁü¤ò¼Â¼Ì¤Ç»£¤ì¤ë´ÆÆÄ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÆüËÜ¤Î¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥´¥ó¥É¥ê¡¼¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¤Êº£¤ÎÌäÂê¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ê¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤¬¤¢¤ë¤¤¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡ªI just hope the end of shoot without anybody getting hurt.¡ÊÃ¯¤â²ø²æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ìµ»ö¤Ë»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ë¡£
¢¡¾®ÅçÉÒÉ×Ìò¡§¿ÛË¬²í¥³¥á¥ó¥È
ÂæËÜ¤òÇÒÆÉ¤·¡¢¤Þ¤º¤½¤ÎÀßÄê¤Î¹ª¤ß¤µ¤Ë°ú¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½Âå¤Î¶õµ¤´¶¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¼è¤Ã¤¿¡¢¿·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¡¦ÇòÄ»·ò¼£¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢½ã¿è¤µ¤È¤É¤³¤«Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤Á¡ºÙ¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï³Ø¹»¤Î·ÙÈ÷°÷¡¦¾®ÅçÉÒÉ×¤È¤¤¤¦Ìò¤ÇÊª¸ì¤Ë´Ø¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Î©¾ìÅª¤ËÂ¿¤¯¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÇòÄ»·ò¼£¤ò±¢¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤ÎÍÉ¤ì¤ë¿´¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯´ó¤êÅº¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Âè1ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
ÊÛ¸î»Î¤ÎÇòÄ»·ò¼£¡Ê°ëÂ¼Í¦ÅÍ¡Ë¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Ê´¶À¤ò»ý¤Á¡¢´¶³Ð¤¬¼þ°Ï¤È°ã¤¦¤³¤È¤ä¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÀ³Ê¤Ç½¸ÃÄ¹ÔÆ°¤Ë¤Ê¤¸¤á¤º¡¢ÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£¸½ºß¡¢¾®¤µ¤ÊË¡Î§»öÌ³½ê¤ÇÆ¯¤¯·ò¼£¤Ï¡¢²¸¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë½êÄ¹¤Îµ×Î±Åç¤«¤ª¤ë¡Ê»ÔÀî¼ÂÏÂ»Ò¡Ë¤ÎÌ¿¤Ë¤è¤ê¡¢³Ø¹»¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿½õ¸À¤ä»ØÆ³¤ò¹Ô¤¦¥¹¥¯¡¼¥ë¥í¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖßÀ¥½¥é¥ê¥¹¹â¹»¡×¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÈøºìÈþº´Íº¡Ê°ð³À¸ãÏº¡Ë¤¬Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ÖßÀ¥½¥é¥ê¥¹¹â¹»¡×¤ÏÃË»Ò¹»¤Î¡ÖßÀ±º¹©¶È¹âÅù³Ø¹»¡×¤È½÷»Ò¹â¤Î¡ÖßÀÉ´¹ç½÷³Ø±¡¡×¤¬¹çÊ»¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¹»Æâ¤Ç¤Ï¼¡¡¹¤ÈÌäÂê¤¬ËÖÈ¯¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿·¤·¤¤À©Éþ¤ÎÉ¾È½¤Ï°¤¯¡¢ÃåÍÑ¤òµñÈÝ¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢3Ç¯À¸¤ÎÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¡¦ÂëÌîÎÉÂ§¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¤ÈÉû²ñÄ¹¡¦ºØÆ£¿ðÊæ¡ÊÆî¶×Æà¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£¤½¤Î¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ò¼£¤ÏÁáÂ®¡¢³Ø¹»¤«¤éÂÇ³«ºö¤ÎÄó°Æ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â³Ø¹»¤¬¶ì¼ê¤Ê·ò¼£¤ÏË¡Åª¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤³¤½¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÌäÂê²ò·è¤Î»å¸ý¤Ï¸«½Ð¤»¤Ê¤¤¡£·ò¼£¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Ç¹ñ¸ì¶µ»Õ¤Î¹¬ÅÄ¼î¡¹¡ÊËÙÅÄ¿¿Í³¡Ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê·ò¼£¤ò¿´ÇÛ¤·¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤Ï2¿Í¤ÎÉÔÅÐ¹»¤ÎÍýÍ³¤¬¹çÊ»¤Ë¤è¤ë¹»Â§¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦²±Â¬¤¬¹¤¬¤ê¡¢À©Éþ¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤è¤¦³Ø¹»¤òÁÊ¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦À¸ÅÌ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤³¤Ç·ò¼£¤Ï¡¢¡ÈÀ©ÉþºÛÈ½¡É¤Ê¤ëÌÏµ¼ºÛÈ½¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û