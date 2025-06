SKY-HIが、今年リリース予定の“ラッパーSKY-HI”としての集大成のアルバム『Succese Is The Best Revenge』へ向けたシングル第5弾「At The Last」を、6月27日にリリースすることを発表。 さらに、本楽曲がBMSGとTBSによる、BE:FIRST、MAZZELに次ぐ3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』のテーマ曲に決定した。 本楽曲は、国内外問わず数々の楽曲を手掛けるRyosuke “Dr.R” Sakaiをプロデューサーに迎え、作曲には中村泰輔も参加し制作。 夢が綺麗事と揶揄されがちな現代に対し、その綺麗事をあえて全力で信じることの尊さ、そして夢を見る偉大さや叶え続けるその生き様の美しさを、アグレッシブで力強いオルタナティブなトラックにのせ、テクニカルなラップとエモーショナルな歌で鼓舞する、魂を揺らす逆転のアンセムとなっている。 6月27日のリリースに先駆け、Apple Music / Spotify ではPre-Add / Pre-Saveも開始している。 なお、オーディション『THE LAST PIECE』は、6月27日より毎週金曜日、TBS『THE TIME,』の「THE LAST PIECE」コーナーにて最新情報が放送され、また同日より毎週金曜日20時にはBMSG公式YouTubeチャンネルにて本編が配信される。 さらに、7月3日深夜0時59分からは、毎週木曜日に今回のオーディションを通して「夢の見方」を考えていく、森三中・大島美幸をMCに迎えた公式応援番組『THE LAST PIECE ホームルーム』がTBSで放送される。 放送に先駆けて、第1話のオープニング映像がBMSG公式YouTubeチャンネルにて本日公開されているのであわせてチェックを。 New Single「At The Last」 発売日 : 2025年6月27日(金)Pre-Add & Pre-Save : https://avex.ffm.to/at_the_lastStreaming & Download : https://sky-hi.lnk.to/AtTheLast 『THE LAST PIECE』番組放送・配信スケジュール◾︎『THE TIME,』内「THE LAST PIECE」コーナー初回放送:2025年6月27日(金)毎週金曜日 あさ5:20-8:00『THE TIME,』内で放送 ◾︎「THE […]

