京都を拠点に活動する4人組バンド・水平線が、新曲「たまらないね!」を7月4日にリリースすることを発表した。 今作はテレビ東京ドラマ25『晩酌の流儀4 〜夏編〜』のオープニングテーマとなっており、水平線としては初のタイアップ楽曲になっている。“賑やかな孤独”をテーマに、静かだけれど退屈じゃない、孤独だけど寂しくない。“ありのままでいいんだ”、とそっと背中を押してくれるような一曲になっているという。 ◆ ◆ ◆ ◾️安東瑞登(Vo, G) コメントシリーズ初の2クール連続放送の幕開けを彩ることができて嬉しい限りです。美幸の日常はキラキラと輝いて見えました。そんな美幸にとっての晩酌のような“たまらない瞬間”って誰しも持っているんじゃないかと思います。それがあるから頑張れる、頑張ったからより一層“たまらない”、そのたまらない瞬間の高揚感を楽曲に詰め込みました。ドラマと合わせて「たまらないね!」もお楽しみください。心踊る1日の終わりを! ◆ ◆ ◆ タイトルフォントのデザインはグラフィックデザイナーの林絵子が手掛け、映像作家、多田海が今作のために撮り下ろした写真を使っている。楽曲の煌びやかな空気、そして“たまらない”感覚を詰め込んだ仕上がりになっている。 7月末には自主企画<潮の目>を東京と大阪で開催する。過去にはHomecomingsをゲストに迎えるなど対バン形式で開催されており、今回も彼らが敬愛する先輩バンドを迎えての開催となる。7月24日の大阪公演にはDENIMS、7月30日の東京公演にはおとぎ話をゲストに迎える。チケットは現在発売中なので、是非チェックしていただきたい。 ◾️デジタルシングル「たまらないね!」2025年7月4日(金)配信https://suiheisen.lnk.to/tamaranaine ◾️水平線企画<潮の目> <潮の目 -いつ->2025年7月24日(木)[大阪] 心斎橋LIVE HOUSE PangeaOPEN 18:30 / START 19:00共演:DENIMS 潮の目 -む-2025年7月30日(水)[東京] Spotify O-nestOPEN 18:30 / START 19:00共演:おとぎ話 ▼チケット情報一般 \3,500(税込)/ 学割 \2,500(税込)https://eplus.jp/suiheisen/※ご入場時ドリンク代別途要※学割は入場時に学生証の提示が必要となります。※電子チケットのみ取り扱いになります。 関連リンク ◆水平線 オフィシャルサイト◆水平線 オフィシャルX◆水平線 オフィシャルInstagram◆水平線 オフィシャルYouTubeチャンネル◆水平線 オフィシャルTikTok

