SKY-HIが、今年リリース予定のラッパーとしての集大成アルバム『Succese Is The Best Revenge』へ向けたシングル第5弾「At The Last」を、6月27日に配信リリース。また、Apple Music/SpotifyではPre-Add/Pre-Saveも開始した。

(関連:BMSGの意思を受け継ぎ、拡張していくRUI・TAIKI・KANON ドラマ主演&主題歌抜擢――激動の42日間を語る!)

本楽曲は、BMSGとTBSによるオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』のテーマ曲。Ryosuke "Dr.R" Sakaiをプロデューサーに迎え、作曲には中村泰輔も参加し制作した。

夢が綺麗事と揶揄されがちな現代に対し、その綺麗事をあえて全力で信じることの尊さ、そして夢を見る偉大さや叶え続けるその生き様の美しさを、アグレッシブで力強いオルタナティブなトラックにのせ、テクニカルなラップとエモーショナルな歌で鼓舞する、“魂を揺らす逆転のアンセム”となっている。

なお、『THE LAST PIECE』は、6月27日より毎週金曜日に『THE TIME,』(TBS)のコーナーにて最新情報を放送。同日より、毎週金曜日20時にはBMSG公式YouTubeチャンネルにて本編が配信される。放送に先駆けて、第1話のオープニング映像がYouTubeにて本日公開された。

さらに、7月3日深夜0時59分からは、毎週木曜日に、今回のオーディションを通して“夢の見方”を考えていく、大島美幸(森三中)をMCに迎えた公式応援番組『THE LAST PIECE ホームルーム』(TBS)が放送される。

(文=リアルサウンド編集部)