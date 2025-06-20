○経済統計・イベントなど

０８：０１　英・ＧＦＫ消費者信頼感調査
０８：３０　日・全国消費者物価指数
０８：５０　日・日銀金融政策決定会合の議事要旨公表
１０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：００　独・生産者物価指数
１５：００　英・小売売上高
１５：４５　仏・企業景況感指数
２１：３０　米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２３：００　ユーロ・消費者信頼感（速報値）
２３：００　米・景気先行指標総合指数
※日・閣議

○決算発表・新規上場など

決算発表：サツドラＨＤ<3544>，西松屋チェ<7545>
※東証スタンダード上場：伊澤タオル<365A>

出所：MINKABU PRESS