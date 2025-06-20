２０日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査
０８：３０ 日・全国消費者物価指数
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨公表
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：００ 独・生産者物価指数
１５：００ 英・小売売上高
１５：４５ 仏・企業景況感指数
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）
２３：００ 米・景気先行指標総合指数
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：サツドラＨＤ<3544>，西松屋チェ<7545>
※東証スタンダード上場：伊澤タオル<365A>
出所：MINKABU PRESS
０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査
０８：３０ 日・全国消費者物価指数
０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨公表
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：００ 独・生産者物価指数
１５：００ 英・小売売上高
１５：４５ 仏・企業景況感指数
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）
２３：００ 米・景気先行指標総合指数
※日・閣議
○決算発表・新規上場など
決算発表：サツドラＨＤ<3544>，西松屋チェ<7545>
※東証スタンダード上場：伊澤タオル<365A>
出所：MINKABU PRESS