２０日の主なマーケットイベント ２０日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

０８：３０ 日・全国消費者物価指数

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨公表

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１５：００ 独・生産者物価指数

１５：００ 英・小売売上高

１５：４５ 仏・企業景況感指数

２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）

２３：００ 米・景気先行指標総合指数

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：サツドラＨＤ<3544>，西松屋チェ<7545>

※東証スタンダード上場：伊澤タオル<365A>



出所：MINKABU PRESS