【英国】

GfK消費者信頼感調査（6月）08:01

予想 -20.0 前回 -20.0（GfK消費者信頼感調査)



公共部門ネット負債（5月）15:00

予想 N/A 前回 202.0億ポンド（公共部門ネット負債)



小売売上高（5月）15:00

予想 -0.6% 前回 1.2%（前月比)

予想 1.6% 前回 5.0%（前年比)

予想 -0.6% 前回 1.3%（除自動車燃料・前月比)

予想 1.7% 前回 5.3%（除自動車燃料・前年比)



【日本】

消費者物価指数（5月）08:30

予想 3.5% 前回 3.6%（前年比)

予想 3.6% 前回 3.5%（生鮮食料品除くコア・前年比)



【中国】

中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（6月）10:00

予想 3.0% 前回 3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)

予想 3.5% 前回 3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)



【ユーロ圏】

ドイツ生産者物価指数（5月）15:00

予想 -0.2% 前回 -0.6%（前月比)

予想 -1.1% 前回 -0.9%（前年比)



ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（6月）23:00

予想 -14.9 前回 -15.2（ユーロ圏消費者信頼感)



【香港】

経常収支（2025年 第1四半期）17:30

予想 N/A 前回 959.0億香港ドル（963.4億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)

予想 N/A 前回 314.4億香港ドル（国際収支－総額)



消費者物価指数（CPI）（5月）17:30

予想 2.0% 前回 2.0%（前年比)



【カナダ】

小売売上高（4月）21:30

予想 0.4% 前回 0.8%（前月比)

予想 0.4% 前回 -0.7%（コア・前月比)



鉱工業製品価格（5月）21:30

予想 N/A 前回 -0.8%（鉱工業製品価格・前月比)

予想 N/A 前回 -3.0%（原材料価格指数・前月比)



【米国】

フィラデルフィア連銀景況指数（6月）21:30

予想 0.0 前回 -4.0（フィラデルフィア連銀景況指数)



景気先行指数（5月）23:00

予想 -0.1% 前回 -1.0%（前月比)



※予定は変更することがあります

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