【英国】
GfK消費者信頼感調査（6月）08:01
予想　-20.0　前回　-20.0（GfK消費者信頼感調査)

公共部門ネット負債（5月）15:00
予想　N/A　前回　202.0億ポンド（公共部門ネット負債)

小売売上高（5月）15:00
予想　-0.6%　前回　1.2%（前月比)
予想　1.6%　前回　5.0%（前年比)
予想　-0.6%　前回　1.3%（除自動車燃料・前月比)
予想　1.7%　前回　5.3%（除自動車燃料・前年比)

【日本】
消費者物価指数（5月）08:30
予想　3.5%　前回　3.6%（前年比)
予想　3.6%　前回　3.5%（生鮮食料品除くコア・前年比)

【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（6月）10:00
予想　3.0%　前回　3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　1年）)
予想　3.5%　前回　3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート　5年）)

【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（5月）15:00　
予想　-0.2%　前回　-0.6%（前月比)
予想　-1.1%　前回　-0.9%（前年比)

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（6月）23:00
予想　-14.9　前回　-15.2（ユーロ圏消費者信頼感)

【香港】
経常収支（2025年 第1四半期）17:30
予想　N/A　前回　959.0億香港ドル（963.4億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)
予想　N/A　前回　314.4億香港ドル（国際収支－総額)

消費者物価指数（CPI）（5月）17:30
予想　2.0%　前回　2.0%（前年比)

【カナダ】
小売売上高（4月）21:30
予想　0.4%　前回　0.8%（前月比)
予想　0.4%　前回　-0.7%（コア・前月比)

鉱工業製品価格（5月）21:30
予想　N/A　前回　-0.8%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　N/A　前回　-3.0%（原材料価格指数・前月比)

【米国】
フィラデルフィア連銀景況指数（6月）21:30
予想　0.0　前回　-4.0（フィラデルフィア連銀景況指数)

景気先行指数（5月）23:00　
予想　-0.1%　前回　-1.0%（前月比)

※予定は変更することがあります