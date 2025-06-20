本日の予定【経済指標】
【英国】
GfK消費者信頼感調査（6月）08:01
予想 -20.0 前回 -20.0（GfK消費者信頼感調査)
公共部門ネット負債（5月）15:00
予想 N/A 前回 202.0億ポンド（公共部門ネット負債)
小売売上高（5月）15:00
予想 -0.6% 前回 1.2%（前月比)
予想 1.6% 前回 5.0%（前年比)
予想 -0.6% 前回 1.3%（除自動車燃料・前月比)
予想 1.7% 前回 5.3%（除自動車燃料・前年比)
【日本】
消費者物価指数（5月）08:30
予想 3.5% 前回 3.6%（前年比)
予想 3.6% 前回 3.5%（生鮮食料品除くコア・前年比)
【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（6月）10:00
予想 3.0% 前回 3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)
予想 3.5% 前回 3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)
【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（5月）15:00
予想 -0.2% 前回 -0.6%（前月比)
予想 -1.1% 前回 -0.9%（前年比)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（6月）23:00
予想 -14.9 前回 -15.2（ユーロ圏消費者信頼感)
【香港】
経常収支（2025年 第1四半期）17:30
予想 N/A 前回 959.0億香港ドル（963.4億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)
予想 N/A 前回 314.4億香港ドル（国際収支－総額)
消費者物価指数（CPI）（5月）17:30
予想 2.0% 前回 2.0%（前年比)
【カナダ】
小売売上高（4月）21:30
予想 0.4% 前回 0.8%（前月比)
予想 0.4% 前回 -0.7%（コア・前月比)
鉱工業製品価格（5月）21:30
予想 N/A 前回 -0.8%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 -3.0%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
フィラデルフィア連銀景況指数（6月）21:30
予想 0.0 前回 -4.0（フィラデルフィア連銀景況指数)
景気先行指数（5月）23:00
予想 -0.1% 前回 -1.0%（前月比)
※予定は変更することがあります
GfK消費者信頼感調査（6月）08:01
予想 -20.0 前回 -20.0（GfK消費者信頼感調査)
公共部門ネット負債（5月）15:00
予想 N/A 前回 202.0億ポンド（公共部門ネット負債)
小売売上高（5月）15:00
予想 -0.6% 前回 1.2%（前月比)
予想 1.6% 前回 5.0%（前年比)
予想 -0.6% 前回 1.3%（除自動車燃料・前月比)
予想 1.7% 前回 5.3%（除自動車燃料・前年比)
【日本】
消費者物価指数（5月）08:30
予想 3.5% 前回 3.6%（前年比)
予想 3.6% 前回 3.5%（生鮮食料品除くコア・前年比)
【中国】
中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート）（6月）10:00
予想 3.0% 前回 3.0%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 1年）)
予想 3.5% 前回 3.5%（中国最優遇貸出金利（ローンプライムレート 5年）)
【ユーロ圏】
ドイツ生産者物価指数（5月）15:00
予想 -0.2% 前回 -0.6%（前月比)
予想 -1.1% 前回 -0.9%（前年比)
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（6月）23:00
予想 -14.9 前回 -15.2（ユーロ圏消費者信頼感)
【香港】
経常収支（2025年 第1四半期）17:30
予想 N/A 前回 959.0億香港ドル（963.4億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)
予想 N/A 前回 314.4億香港ドル（国際収支－総額)
消費者物価指数（CPI）（5月）17:30
予想 2.0% 前回 2.0%（前年比)
【カナダ】
小売売上高（4月）21:30
予想 0.4% 前回 0.8%（前月比)
予想 0.4% 前回 -0.7%（コア・前月比)
鉱工業製品価格（5月）21:30
予想 N/A 前回 -0.8%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 -3.0%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
フィラデルフィア連銀景況指数（6月）21:30
予想 0.0 前回 -4.0（フィラデルフィア連銀景況指数)
景気先行指数（5月）23:00
予想 -0.1% 前回 -1.0%（前月比)
※予定は変更することがあります