Mrs. GREEN APPLEが今夜放送の『Mステ』で新曲「breakfast」をテレビ初披露

■「ダンスチューンでもありますが歌詞が内省的であったり、そのコントラストを楽しんでほしいです」(ミセス大森元貴)

6月20日21時からテレビ朝日で『ミュージックステーション』が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲 ※アーティスト名五十音順

INI「DOMINANCE」

櫻坂46「Make or Break」

Superfly「僕のこと」「人として」

竹内アンナ MステSPオープニングアクト

徳永英明「レイニー ブルー」

Travis Japan「バーニング・ラヴ」「Would You Like One?」

マカロニえんぴつ「静かな海」

Mrs. GREEN APPLE「breakfast」

デビュー10周年のMrs. GREEN APPLEは、6月4日配信リリースの最新曲「breakfast」をテレビ初披露。同曲のMV再生回数は早くも900万回(6月19日19時30分時点)を突破、そこで披露しているキレのあるダンスパフォーマンスも大きな話題を呼んでいる。

「ダンスチューンでもありますが歌詞が内省的であったり、そのコントラストを楽しんでほしいです」と大森元貴。「久々のポップナンバー、ノリノリで歌いたいと思います」と意気込みを明かしている。

また、若井滉斗は「『ダンスホール』ぶりにMVでダンスを踊りました。今回がテレビ初パフォーマンスなので、僕たち自身もワクワクドキドキしています。是非一緒に楽しみましょう!」、藤澤涼架も「みなさんの日々がより自分らしくあれるように!気持ちを込めてパフォーマンスを届けます」とコメントを寄せた。

■SuperflyがMrs. GREEN APPLEの名曲「僕のこと」をスタジオで生カバー!

デビュー19年目にして、初となるカバーアルバムを発売するSuperflyは、同アルバムよりMrs. GREEN APPLEの名曲「僕のこと」、そしてSUPER BEAVERの名曲「人として」を歌唱。

Mrs. GREEN APPLEが2019年にリリースし、ファンの間でも「泣ける曲」として人気の高い「僕のこと」のステージに注目だ。

徳永英明(「徳」は旧字体、「英」は、草冠の間が空いているものが正式表記)は、1986年リリースの名曲「レイニー ブルー」を披露。

徳永のデビュー曲でもあり、数多くのアーティストによってカバーされ続けてきた同曲。「雨といえば」で必ずと言っていいほど挙げられる名曲に酔いしれよう。

INIは3rdアルバムのタイトル曲「DOMINANCE」をパフォーマンス。

櫻坂46は三期生・的野美青が初めてセンターを務める「Make or Break」をテレビ初披露する。

Travis Japanが川島如恵留の復帰後、初めて7人でテレビ歌唱。

実写版『リロ&スティッチ』日本版エンドソング「バーニング・ラヴ」、“どんな困難な状況でも楽しんで前に進もうという”というテーマの「Would You Like One?」をパフォーマンスする。

そしてマカロニえんぴつは「静かな海」をテレビ初披露する。

