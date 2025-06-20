»ñ»º16²¯±ß¤Î½÷ÀÃÏ¼ç¤¬¡ÖÇò¹ü°äÂÎ¡×¤ÇÈ¯¸«¡ÄÃÏÌÌ»Õ¤¬°ÅÌö¤·¤¿¡Ö¿·¶¶Çò¹ü»àÂÎ»ö·ï¡×¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤¹¤®¤ëÅ¸³«
ÉÔÆ°»º¤Î¥×¥í¤ò¼ê¶Ì¤Ë¤È¤ê¡¢µð³Û¤ò¤»¤·¤á¤ë°ÛÇ½¤Î½¸ÃÄ¤òÉÁ¤¤¤¿Netflix¥É¥é¥Þ¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¡£ºòÇ¯Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ØÃÏÌÌ»Õ¡¡Â¾¿Í¤ÎÅÚÃÏ¤òÇä¤êÈô¤Ð¤¹°Ç¤Îº¾µ½½¸ÃÄ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤è¤ê¹ªÌ¯¤Ç¶²¤í¤·¤¤¼ê¸ý¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢Æ±ºî¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢10Ç¯°Ê¾åÃÏÌÌ»Õ¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡¦¿¹¸ù»á¤Ë¤è¤ë¿·Ï¢ºÜ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤À¤±¤Ïºá¤«¤éÆ¨¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢º¾µ½»ÕÆ±»Î¤Î¶î¤±°ú¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤Ã¯¤¬¼çÈÈ¤Ê¤Î¤«¡¢ÁÜºº¤¹¤ëÂ¦¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¿·¤¿¤Ê¼èºà¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÊÊ¤â¤Õ¤¿ÊÊ¤â¤¢¤ëÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¤Î¡Ö¿¿¤ÎÁÇ´é¡×¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
Ï¢ºÜÂè1²ó
ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¤ÎÆÍÁ³¤ÎÏ¢Íí
´ñ¤·¤¯¤â¡¢¥«¥ß¥ó¥¹¥«¥¹Áà¤È½ñ´Ê¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÇÃæ¤Î2024Ç¯12·î19Æü¤Î¤³¤È¤À¡£ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡¢¤È¤Ä¤¼¤ó¿·¶¶¤ÎÃÏÌÌ»Õ»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡Ò»ä¤Ï¡¢¿¹ÍÍ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¹ÖÃÌ¼ÒÊ¸¸Ë¡ÖÃÏÌÌ»Õ¡×¡Ê¡ÖÃÏÌÌ»Õ¡×¤È¸À¤¦¡ËÂè3¾Ï¡Ö¿·¶¶¡ØÇò¹ü»àÂÎ¡ÙÃÏ¼ç¤ÎÆæ¡×¤Î¸½¾ì¤Î¡¢ÅÚÃÏ¿·¶¶4ÃúÌÜ341¡¾1¡Ê131¡¥20Ö¡Ë¤Î°ì³Ñ¤Ë·ú¤Ä4³¬·ú¤Æ¤Î¼ÚÃÏ¸¢ÉÕ·úÊª¡Ê²È²°ÈÖ¹æ134ÈÖ1¤Î1¡¢±ä¾²ÌÌÀÑ107.12Ö¡Ë¤Î½êÍ¼Ô¤Ç¡¢ÃÏ¼ç¡Ê³ô¡Ë»³¹°Áí¶È¡Ê¸¶¹ð¡Ë¤«¤éÁÊ¾Ù¤Ë¤è¤ê¡Ö·úÊª¼ýµî¡¢ÅÚÃÏÌÀ¤±ÅÏ¤·¡×¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅö»ö¼Ô¡ÊÈï¹ð¡Ë¤Ç¤¹¡Ó
¿ô¤¢¤ëÃÏÌÌ»Õ»ö·ï¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÃÏ¼ç¤¬Çò¹ü°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¿·¶¶¤Î¤½¤ì¤Ï¡¢¤Ò¤ÈºÝ¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÅ¸³«¤ò¸«¤»¤¿¡£¤¤¤Þ¤ÀÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤âÂ¿¤¤¡£
»ö·ï¤Î¸½¾ì¤ÏJR¿·¶¶±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ5Ê¬¤Û¤É¤ÎÅìµþ¡¦¹Á¶è¿·¶¶¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ï¹â¶¶Îé»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¾¦¶È¥Ó¥ë¤ÎÃÏ¼ç¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç²È¤µ¤ó¤À¡£ÉÊÀî¶è¸ÞÈ¿ÅÄ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ï·ÊÞÎ¹´Û½÷¾¤Î³¤Ï·ß·º´ÈÞ»Ò¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Èà½÷¤â¤Þ¤¿ÃÏÌÌ»Õ¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÈÈ¹Ô¤Ë¤ª¤è¤ó¤À±²Ãæ¤Ë»àË´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÜºº¤ÏÆñ¹Ò
¡ÖÃÏ¼ç¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤¹¤¿¤á¤ÎÃÏÌÌ»Õ¤ÎÈÈ¹Ô¤«¡×
Çò¹ü°äÂÎ¤È¤¤¤¦¾×·â¤â¼êÅÁ¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê±½¤¬¤Û¤É¤Ê¤¯ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌµÍý¤â¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¿¿·¶¶³¦·¨¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¶È³¦¤Ç¤ÏÍÌ¾¤ÊÊª·ï¤À¤Ã¤¿¡£¹â¶¶Îé»Ò¤ÏÇò¹ü°äÂÎ¤ÎÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¼«Âð°Ê³°¤Ë¡¢¥Í¥ª¥ó³¹¤ÎÅÚÃÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë¤¬·ú¤Á¡¢¥Ó¥ë¤ÎÄìÃÏ¤òÇã¤¤¼è¤í¤¦¤ÈÃÏ¾å¤²¶È¼Ô¤¬Æü»²¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«ËÜ¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬ÃÎ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¡¢Åö¿Í¤¬»àÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢É¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Î½ñ¤³ä¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ»ö·ï¤Ï¸½¼Â¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£ÁÜººÆó²Ý¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¤¿¤Á¤Î¼ê¤òÈÑ¤ï¤»¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¡£
¼«Âð¤òÁÜº÷¤·¤¿¼ã¤¤·Ù»¡´±¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ëÄìÃÏ¤Î½êÍ¸¢¤Ï¤¹¤Ç¤ËÎé»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ¡ÊNTT¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÉÔÆ°»º³«È¯²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëNTTÅÔ»Ô³«È¯¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î¤Ï¤º¤ÎÃÏ¼ç¤«¤éÂ¾¤Ë½êÍ¸¢¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£°äÂÎÈ¯¸«¸å¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¤Û¤É¤Ê¤¯ÃÏÌÌ»Õ¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤òµ¿¤¤¡¢ÁÜººÆó²Ý¤ÎÃÏÌÌ»ÕÀì½¾ÈÉ¤¬ÁÜºº¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÁÜºº¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÆñ¹Ò¤¹¤ë¡£
Ä·ÎÂìíî½¤¹¤ëÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á
·Ù»ëÄ£¤¬¿·¶¶¤ÎÇò¹ü°äÂÎ»ö·ï¤ÇÆâÅÄ¥Þ¥¤¥¯¤ä½©ÍÕ¹É»Ò¤é4¿Í¤ÎÃÏÌÌ»Õ¥°¥ë¡¼¥×¤òÂáÊá¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯3·î¤Î¤³¤È¤À¡£°äÂÎ¤ÎÈ¯¸«¤«¤é4Ç¯¤¢¤Þ¤ê·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¶¶¤Î»ö·ï¤â¤Þ¤¿NTT¥°¥ë¡¼¥×¤¬´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Âç»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤ËÅ¦È¯¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤Î¤«¡£
ÀÞ¤·¤â2010Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Î¤³¤Î»þ´ü¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏÌÌ»Õ¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÍ¥ÎÉÊª·ï¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¡¢ÊÑ¸¸¼«ºß¤Ë½ÐË×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ö·ï¤Î¼óËÅ¼Ô¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤¿ÆâÅÄ¤ä¼êÇÛ»Õ¤Î½©ÍÕ¡¢ÅÚ°æ½ÊÍº¤äËÌÅÄÊ¸ÌÀ¤é¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤Î»ö·ï¸½¾ì¤ËÂÀ×¤ò»Ä¤·¡¢ÁÜºº¤·¤¿·º»ö¤¿¤Á¤ÏÌÜ¤ò¤à¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤ª¤Þ¤±¤ËÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹»ö·ï¤Ç¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£³¤´î´Û¤Î¥Ë¥»ÇäÇã·ÀÌó¤¬È¯³Ð¤·¤ÆÈà¤é¤ò¸¡µó¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë1Ç¯4¥«·î¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¤¬¡¢¿·¶¶¤Ç¹â¶¶Îé»Ò¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹»ö·ïÅ¦È¯¤Î2Ç¯Á°¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜººÆó²Ý¤Ç¤Ï¡¢Èï³²³Û55²¯±ß¤È¤¤¤¦»Ë¾åºÇÂç¤ÎÃÏÌÌ»Õ»ö·ï¤ò¤Þ¤¨¤Ë¡¢¸å²ó¤·¤Ë¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
»ö·ï¸å¡¢°°²½À®¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬·ú¤Ã¤¿¸ÞÈ¿ÅÄ¤Î³¤´î´ÛÀ×ÃÏ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¿·¶¶¤Î¤³¤ÎÃÏ¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¹â¶¶Îé»Ò¤Î¼«Âð¤³¤½¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤Æ¹¹ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Î¿´¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë¤Î¤Û¤¦¤ÏÊÑ²½¤¬¤Ê¤¤¡£ÃÏÌÌ»Õ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸¡µó¤«¤é5Ç¯·Ð¤¿º£¤â¤Ê¤ªÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£»ä¼«¿È¡¢¤¤¤¿¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ø»×¤ï¤Ì¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÏÌÌ»Õ¤«¤éNTTÅÔ»Ô³«È¯¤Ø
¥á¡¼¥ë¤Îº¹½Ð¿Í¤ÏÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡Ò¡Ê³ô¡Ë¥¢¥¤¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¡¡±ÛÃÒ¡¡¿®É×¡Ó¤È¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ò¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¹â¶¶Îé»Ò¤ÎÅÚÃÏ¤Ï¡¢ÆâÅÄ¥Þ¥¤¥¯¤é¤ÎÃÏÌÌ»Õ¤Ë¤è¤êÊ¿À®27.6.9¡Ê2015Ç¯6·î9Æü¡ËB¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å1¥«·îÈ¾¤Î´Ö¤Ë4²óÅ¾Çä¤µ¤ì¡¢¡Ê½êÍ¸¢¤¬¡ËÊ¿À®27.7.21¡Ê15Ç¯7·î21Æü¡ËÉÕ¤ÇNTTÅÔ»Ô³«È¯¤Ë°ÜÅ¾¤·¤¿¡Ó
¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë¤Î¤¢¤ë¿·¶¶¤ÎÅÚÃÏ¤â¤Þ¤¿¡¢ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹»ö·ïÅÚÆ±¤¸¤¯¡¢ÆâÅÄ¥Þ¥¤¥¯¤ä½©ÍÕ¹É»Ò¤¬¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ò»ÅÎ©¤Æ¡¢B¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò²ð¤·¤Æ¼è°ú¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼Â¡¢ÆâÅÄ¤é¤Î´ØÍ¿¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ó¥ë¤ÎÄìÃÏ¤ÏB¼Ò¤«¤é²¿ÅÙ¤âÅ¾Çä¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤ËNTTÅÔ»Ô³«È¯¤¬¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÐµ¾å¡¢»ö·ï¤È¤·¤ÆÅ¦È¯¤µ¤ì¤ëÁ°¤ÎÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤¬¡¢NTTÅÔ»Ô³«È¯¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¼«ÂÎ»ö·ï¤ÎÅ¦È¯¸å¤â·Ù»¡¤ÏÈ¯É½¤»¤º¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¿·Ê¹ÊóÆ»¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤Ë¤ÏNTTÅÔ»Ô³«È¯¤¬12²¯±ß¤ò»ÙÊ§¤¤¡¢ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¸¢°ÜÅ¾¼êÂ³¤¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·Ù»ëÄ£ËÜÄ£¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¿ÁÜººÆó²Ý¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»ö¤¿¤Á¤Ï°äÂÎÈ¯¸«¸å¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢ÃÏÌÌ»Õ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë»Å¶È¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¡£¤½¤³¤«¤é°¦Åæ½ð¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¡¢ÁÜºº¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»ö·ï¤Î¸å°ä¾É¡ÄÃÏ¼çÂÐÅ¹»Ò¤Î¼ÚÃÏ¸¢Áè¤¤
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢NTTÂ¦¤â¤Þ¤¿»ö·ï¤ÎÂÐ±þ¤Ëº¤¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯2·î¡¢»³¹°Áí¶È¤È¤¤¤¦ËÅç¶è¤ÎÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤Ë¥Ó¥ë¤òÇä¤êÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏÌÌ»Õ¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤«¤é¼Â¤Ë8Ç¯·Ð¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯NTT¤¬ÅÚÃÏ¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿À¤´Ö¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¿·¤¿¤Ê¥Ó¥ë¤ÎÄìÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿»³¹°Áí¶È¤Ï¡¢¤È¤¦¤¼¤ó¤³¤Î°ìÅùÃÏ¤òºÆ³«È¯¤·¤è¤¦¤È·×²è¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤È¤Ï¤½¤¦¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ï±¿¤Ð¤Ê¤¤¡£¤³¤Î´Ö¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¥¢¥¤¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¹â¶¶Îé»Ò¤ÎÄìÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Æ¥Ê¥ó¥È¥Ó¥ë¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
»³¹°Áí¶È¤Ï¥¢¥¤¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ©¤ÁÂà¤¤òÇ÷¤ê¡¢¥¢¥¤¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤½¤ì¤òµñ¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ»³¹°Áí¶È¤Ï¥¢¥¤¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÁê¼ê¼è¤ê2024Ç¯1·î19Æü¡¢Î©¤ÁÂà¤ÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥¢¥¤¥ì¥Ã¥¯¥¹Â¦¤â¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿ÁÊ¤·¤¿¡£Éðï¤¹¤ë¤Ë¡¢ÃÏ¼çÂÐÅ¹»Ò¤Î¼ÚÃÏ¸¢Áè¤¤¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢ÃÏÌÌ»Õ»ö·ï¤Î¸å°ä¾É¤È¤Ç¤â¤¤¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¼Â¤Ï¤³¤ÎºÛÈ½¤¬È´¤º¹¤·¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¼ê¤ÎÎ©¤ÁÂà¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢ÅÚÃÏ³«È¯¸½¾ì¤Ç¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤«¤±¤ë¡£ÃÏ¼ç¤«¤é¸Å¤¤¥Ó¥ë¤ÎÅÚÃÏ¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤¿³«È¯¶È¼Ô¤¬¥Ó¥ë¤ò·ú¤ÆÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¸Å¤¤¥Ó¥ë¤ÎÆþµï¼Ô¤ËÎ©¤ÁÂà¤¤òÇ÷¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥ë¤Î½êÍ¼Ô¤ä¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬¼«¤é¤Î¼ÚÃÏ¸¢¤ò¼çÄ¥¤·¡¢Ùæ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
Ê£»¨¤ÊÃÏÌÌ»Õ»ö·ï¤Î¡Ö¤¢¤È½èÍý¡×
ÃÏ¾å¤²Êª·ï¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Î©¤ÁÂà¤¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¼ÚÃÏ¸¢¼Ô¤¬ÀêÍ²°¤È¾Î¤µ¤ì¤ë»ö·ï²°¤Ë¼«¤é¤Î¼ÚÃÏ¸¢¤òÇä¤ê¡¢Î©¤ÁÂà¤¤òËÉ¤°¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤ÅÚÃÏ¤Î½êÍ¼Ô¤¬¤½¤ì¤ËÂÐ¹³¤·¡¢Ë½ÎÏÃÄ¶Ú¤ËÎ©¤ÁÂà¤¤ò°ÍÍê¤·¡¢¤È¤¤ª¤ê·º»ö»ö·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¥¢¥¤¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î±ÛÃÒ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÀêÍ²°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·¶¶¤Î°ìÅùÃÏ¤¬±öÄÒ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤òÊ¹¤¤Ä¤±¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Î¼ÚÃÏ¸¢¤òÂ³Ý¤«¤ê¤Ë¡¢ÅÚÃÏ¤ÎºÆ³«È¯¤Ë°ìËç³ú¤â¤¦¤È¤·¤¿¤À¤±¤À¤½¤¦¤À¡£
¤È¤³¤í¤¬¤¤¤¶¥Ó¥ë¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¼ÚÃÏ¸¢¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¤³¤³¤¬ÃÏÌÌ»Õ»ö·ï¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤¯¤À¤ó¤ÎÎ©¤ÁÂà¤ÁÊ¾Ù¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤ï¤ÐÎ©¤ÁÂà¤¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢ÃÏÌÌ»Õ»ö·ï¤Î¤¢¤È½èÍý¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢»ö¾ð¤Ï¤Õ¤Ä¤¦¤ÎÃÏ¾å¤²¤È¤ÏÈæ¤ÙÊª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤ÉÊ£»¨¤Ê¤Î¤À¡£
¶äºÂ¤Ë¶á¤¤ÅÔ¿´¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÃÏÌÌ»Õ»ö·ï¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢»ö·ï¤«¤é9Ç¯·Ð¤¿º£¤Ê¤ª¡¢¤Ü¤±¤¿¥Ó¥ë¤¬·ú¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¿·¶¶¤ÎÇò¹ü»àÂÎ»ö·ï¤Ï¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤ê´ñÌ¯´ñÅ·Îõ¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï²þ¤á¤ÆÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»ö·ï¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡£
Â³¤¤Ï¼¡²ó¤Î¹¹¿·¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤
Â¬ÎÌ³«»Ï¤Î¤Ï¤º¤¬¥Ñ¥È¥«¡¼¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¡Ö¥¦¥Á¤¬Çã¤¤¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤â¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¤Ë¡×¡Ä»Ë¾åºÇÂç¤Î¡ÖÃÏÌÌ»Õº¾µ½¡×¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤À¤Ã¤¿