英語で「冗談だよ！」と言いたいときは？ 覚えておくと役立つ英語表現

自分的にはジョークで言ったつもりのことが、相手に真剣に受け取られてしまったときなどに「冗談だよ!」と言うことがありますよね。これは英語の場合、どのように言えばよいのでしょうか? 状況などによって選ぶべきフレーズは異なるので、いくつか紹介していきます。

「冗談だよ」の英語表現3パターン

友達同士や家族など仲の良い人との会話で「冗談だよ」と軽く言いたいとき、どのようなフレーズが思い浮かびますか? 初心者でも使える便利な表現をいくつか紹介していきます。

【1】 Just kidding. 「冗談だよ」

【解説】「冗談だよ」と言いたいときの定番フレーズのひとつです。「just」は「ほんの〜だ」という意味でよく使われるので覚えておきましょう。「I’m kidding.」というフレーズも同じ意味で使われます。

【2】 I’m just teasing you. 「からかっているだけだよ」

【解説】「tease」は「からかう」という意味の動詞です。自分が相手に言ったことに対して「本気じゃないよ・からかっているだけだよ」という意味で使われます。ニュアンスは「Just kidding.」とほぼ同じです。

【3】 Don’t take it seriously. 「本気じゃないよ」

【解説】直訳すると「真剣に受け取らないで」という意味になり、相手に対して「本気じゃない・冗談だよ」という意図を伝えるときに使えます。「seriously」は「真剣に・本気で」という意味の単語で、日常的によく使われる単語です。

