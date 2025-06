【モデルプレス=2025/06/20】6月20日公開の映画『君がトクベツ』のモデルプレスインタビュー連載。Vol.9に続きVol.10には、劇中の国民的アイドルグループ「LiKE LEGEND」(ライクレジェンド/通称:ライクレ)を演じる、なにわ男子の大橋和也(おおはし・かずや/27)、FANTASTICSの木村慧人(きむら・けいと/25)、M!LKの山中柔太朗(やまなか・じゅうたろう/23)、DXTEENの大久保波留(おおくぼ・なる/20)、MAZZELのNAOYA(なおや/21)が登場。レジェンド級の特技や自慢、推し活で推したいメンバーなどについて語ってくれた。【後編】

原作は「ヒロイン失格」「センセイ君主」「あたしの!」(全て集英社マーガレットコミックス刊)など数々のヒット漫画を生み出し、多くの女性読者に共感と親近感、切なさと感動、癒しと勇気を与え続けている幸田もも子氏の最新作で、2025年1月に完結した同名漫画。過去のトラウマからイケメン嫌いになった黒髪メガネの陰キャ女子・若梅さほ子(わかうめ・さほこ/畑芽育)と、誰もが知る国民的アイドルグループ「LiKE LEGEND」の最強の愛されリーダー・桐ヶ谷皇太(きりがや・こうた/大橋)のまさかの出会いと恋愛模様を描いた“全女子の心を掴む”ラブストーリー。皇太を大橋が演じるほか、“黒髪ショートのクールガイ”遊馬叶翔(あすま・かなと)を木村、“皆を惑わすイタズラ天使”来栖晴(くるす・はる)を山中、“優等生の微笑み王子”榛名優生(はるな・ゆう)を大久保、“ピュアな末っ子”成瀬一生(なるせ・いつき)をNAOYAが演じ、LiKE LEGENDが歌う「YOU ARE SPECiAL」が主題歌となっている。― LiKE LEGENDというグループ名にちなんで、皆さんのレジェンド級の特技や自慢できるところを教えてください。大橋:そうですね…僕は、“ザ・アイドル”なところですかね。(ドヤ顔)全員:お〜!!!!!(拍手)大橋:僕が思い描いている“スーパーアイドル”というのは、日本や世界だけじゃなく、宇宙にまで愛を届ける存在なんです。そのくらいの気持ちで活動しているので、僕にとってはレジェンド級かなって!皇太と同じように、皆さんにとって太陽のような存在になりたいと思っているので、それを目標に日々アイドル活動に励んでいます!大久保:リアル皇太だ…!(感激)山中:僕は…50音の中から1文字言ってもらえれば、5秒以内にその文字で始まるサッカー選手の名前を言えます!大橋:ガチ?じゃあ…「た」!山中:え〜……(考え中)大橋:え!?まだ1回目やで!(笑)初っ端から詰まるんかい(笑)。山中:普段ならできるんだけど、今は緊張してる(笑)。大橋:じゃあみんな、別の文字を出してあげて!木村:「は」!山中:ハフィーニャ!(即答)大橋:待って、僕ら正解かどうかわからへん(笑)。山中:ちゃんといるんですよ!NAOYA:じゃあ、「わ」!山中:ワイナルドゥム!(即答)大橋:わからないから、そろそろ日本人選手を言ってほしい(笑)。「ほ」!山中:え〜、ホセ…大橋:違う違う、そこは本田さんやろ(笑)。みんながわかる選手を言ってほしくて「ほ」を出したのに(笑)。山中:そっか(笑)。どうしても海外選手が思い浮かんじゃう…。調子がいいときはもっとスムーズに言えるんだけどな。大橋:調子が良い時と悪い時があるんや(笑)。でもすごい!山中:それくらいしか特技がないんです(笑)。NAOYA:僕はレジェンド級の大食いです!普段は節制していますが、ラーメンの替え玉を4杯いけます!大橋:4杯!?それはすごい!なかなかできへん。NAOYA:昨日も夜ご飯を2回食べました(笑)。大橋:え〜、消化が早いんかな?でも細くていいな。僕だったらすぐ太っちゃう(笑)。大久保:僕は格闘技が得意です。ライクレは国民的アイドルなので、もし危ないことがあったら、優生が必ず助けます!木村:僕はジャンケンの強さがレジェンド級です!大橋:(記者に)ちょっと1回、ジャンケンしてみてください!〜木村VS記者がジャンケン〜木村:おー!勝った!!!ちなみに男気ジャンケンのときは、わざと負けることもできるんです(笑)。コントロールできるんですよ。全員:(笑)― 現場で特に刺激を受けた人や、素晴らしいと感じたエピソードがあれば、お一人ずつ指名して教えてください。大橋:ご指名が入らなかったらちょっと寂しいですね(笑)。大久保:僕は柔太朗くんです!柔太朗くんは現場に来るとき、いつも私服がオシャレなんです。僕なんて、ほぼ毎回スウェットとか練習着みたいな格好で来ることが多いんですけど、柔太朗くんはどんなに朝が早くてもいつもオシャレなので、僕も見習って、もっとオシャレを頑張ろうって思いました。大橋:僕はプリちゃん(NAOYA)ですね!自分のありのままを隠さずに出せているところが素晴らしいと思います。そういう姿って、すごくかっこいいし、尊敬します!NAOYA:嬉しい…!(感激)でも、ありのままを出しすぎて大丈夫かなって思うこともありますけどね(笑)。全員:(笑)大橋:僕は大好きです!プリちゃんは情緒が何も変わらないので、いてくれると安心します。木村:僕は波留ですね。僕も筋トレをして体づくりをしているんですけど、波留も筋肉がしっかりしているので、すごく刺激を受けています。大久保:僕も同じです!頑張ろうって思える。撮影現場で会ったときも、「昨日ジム行ったんだ」「いいですねぇ」「(体の仕上がりが)今日やばいね」みたいな会話をしていました(笑)。NAOYA:僕も和くんかな〜!大橋:やば!相思相愛やん!(笑)NAOYA:僕が一番尊敬しているのは、和くんがどんなに大変なときでも、スタッフさん一人ひとりに明るく接して、現場の空気を明るくしてくれるところです。絶対に忙しくて大変だと思うのに、早朝でも深夜でもいつも笑顔でいてくれる。それを見て、周りのことをすごく考えてくれているんだなって感じました。僕の演技初挑戦の作品が、和くんが主演の映画で本当によかったなって思います!大橋:やば!LOVEです!(ハートポーズ)NAOYA:LOVEです!(ハートポーズ返し)全員:(笑)山中:僕は慧ちゃんです。慧ちゃんとはもう長い付き合いなので、今さらな感じはありますけど、尊敬できるところがいっぱいあります。僕は本当に適当な性格なんですけど、慧ちゃんはマメで、SNSの使い方も上手だし、ご飯にもよく誘ってくれて、友達や共演者との付き合い方もすごく上手なんです。誰かが声をかけないと、ライクレ5人が集まるのってなかなか難しいから、誘ってくれてありがたいなって思います。あとは、努力家なところ。もともとセンスがあるのに、お芝居やダンス、歌、全部において、見えないところでたくさん努力しているのが伝わってきます。― 皆さんプライベートで食事に行くなど交流しているのでしょうか?大橋:めちゃくちゃ交流してます!山中:5人全員で集まれないときもあるので、そのときは3人とか2人とか、集まれるメンバーで集まったりしています。大橋:撮影が終わった今でもよく集まっています。僕はこれまで、撮影が終わった後にも集まってみたいなことはあまりなかったので、こうやって集まれるのはすごく嬉しいです!― 皆さんがすごく仲が良いんですね。劇中の“推し活”にちなんで、もし自分がさほ子のような女の子の立場だったら推したいメンバーは誰ですか?大橋:そうですねぇ…(決め顔で指名スタンバイ)全員:(笑)大橋:プリちゃんは、男女問わずいろんな人から人気が集まりそう!山中:確かに!NAOYA:じゃあ、総合1位ってことで!全員:総合1位(笑)。山中:ただ、そういう「好き」っていう感情かと言われると、ちょっと違う気がする(笑)。僕はピュアだから波留かなぁ。大久保:え!本当ですか?でもライクレメンバーはみんな推したくなる人ばかりですよね。普通だったら「○○くんがいい!」って決められるけど、みんなかっこいいから!山中:そうだね。じゃあNAOYAか波留のどちらかが1位かな。大久保:え〜!僕は柔太朗くんを推したい!大橋:柔ちゃん、ほんまにそういうとこあるからなぁ(笑)。全員:(笑)― 自分を推したい!自分こそオススメです!という方はいませんか?(笑)大橋:僕、めっちゃ優しいですよ!(アピール)木村:僕、マメですよ!(アピール)全員:(笑)NAOYA:慧ちゃんは、ほんまに連絡がマメ!僕がすごく好きなのは、「今○○してるところ」って言って、自撮り写真を送ってきてくれるところ(笑)。(木村の自撮りの真似をその場で再現)大久保:しかもNAOYAくんが「可愛い」とか「かっこいい」って返事をすると、もう1枚自撮り写真を送ってきてくれるところがさらに可愛い(笑)。大橋:追加で送ってくれるよな(笑)。あと「会いたい」って送ってくれるところが、甘えん坊で可愛くて推せる!木村:みんなと連絡を取りたいから、つい送っちゃうんです(笑)。普段の生活の中でも、「今、みんなどうしてるかな?」ってライクレメンバーのことを思い出しちゃうんですよね。山中:僕もたまに自撮り写真で返します。変顔を送ったりとか(笑)。大橋:慧ちゃんが「会いたい」って自撮り写真を送ってくる→「かっこいい!」って返す→また慧ちゃんが送ってくる→「好きです!」って返す、みたいな流れ(笑)。山中:慧ちゃんがちょうど写真集の撮影をしていたから、仕上がった体の写真も送ってくれたよね(笑)。全員:(笑)山中:「かっこいい!」じゃなくて、「ねぇ、やばい」って返してる(笑)。大橋:ずっとそういうやりとりが続いてるよね。じゃあ推したいメンバーは、満場一致で慧ちゃんやな!山中:いやいや、でも和くんも推したい!大橋:いやいや、僕はモテへんよ(笑)。木村:確かに!大橋:「確かに」って言うな!(笑)全員:(笑)― 最後に、本作を通して改めて感じた、アイドルという存在の魅力や凄さを教えてください。大久保:劇中で皇太にスキャンダルが出る場面があって、メンバーの支えやファンの方の存在がアイドルにとってどれほど大きな力になるのかを改めて感じました。ファン一人ひとりが本当にトクベツな存在なんだなと実感しました。全員:上手い!(拍手)大橋:もうこれが正解やな!完成した映画を観て、ファンの皆さんの存在のありがたさが改めて伝わってきて、ポロポロッと2個涙が出ました!(笑)全員:2個(笑)。― 楽しいお話をたくさんありがとうございました!事務所の垣根を超えて集まった5人は、普段はそれぞれ別々に活動しているとは思えないほどボケとツッコミの応酬で息ピッタリ。撮影の合間にモデルプレスの『君がトクベツ』特設サイトを見せると、「何これ、めっちゃすごい!」「嬉しい!」「モデルプレス大好きやわ〜!」と無邪気に盛り上がり、その場の空気を一層明るくした。クールで大人っぽい表情と、キラキラと眩しい笑顔のギャップが印象的で、写真撮影中も笑いが絶えない和やかな時間に。5人の仲の良さと素敵なチームワークが随所に感じられるインタビューだった。(modelpress編集部)1997年8月9日生まれ、福岡県出身。2009年4月3日より関西ジュニアとして活動開始。2018年10月より結成されたなにわ男子のメンバーに選ばれ、2021年11月12日に『初心LOVE(うぶらぶ)』でCDデビュー。近年の主な出演作は、テレビ朝日系ドラマ『民王R』(2024年)、映画『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』(2024年)など。2025年6月20日公開の映画『君がトクベツ』で映画初主演を飾る。1999年8月16日生まれ、東京都出身。小学生の頃からダンスを始め、2018年にFANTASTICSとしてデビュー。2022年より俳優デビュー。主な出演作に、映画『HiGH&LOW THE WORST X』(2022年)、『君がトクベツ』、MBSドラマ『飴色パラドックス』(2022〜2023年)、TBSドラマ『さっちゃん、僕は。』(2024年)、MBS・TBSドラマ『レッドブルー』(2024年)などがある。2001年12月23日生まれ、栃木県出身。5人組ダンスボーカルユニット・M!LKのメンバー。日本テレビ系ドラマ『高嶺の花』でドラマ初出演。近年の主な出演作は、MBSドラマ『飴色パラドックス』(2022〜2023年)、TBSドラマ『ブラザー・トラップ』(2023年)、MBSドラマ『初めましてこんにちは、離婚してください』(2024年)、映画『あたしの!』(2024年)、『BADBOYS -THE MOVIE-』(公開中)、『君がトクベツ』、『純愛上等!』(2026年公開)などがある。2004年7月3日生まれ、福岡県出身。2023年5月に6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN としてデビュー。2024年にはドラマ『レッドブルー』(MBS・TBS/)で俳優デビューを果たし、『君がトクベツ』で映画初出演を飾る。2003年4月28日生まれ、兵庫県出身。ボーイズグループ発掘オーディション「MISSIONx2」から誕生したアーティストグループ・MAZZELのメンバー。2023年3月31日にプレデビュー曲「MISSION」を配信リリースし、同年5月17日にデビューシングル「Vivid」でメジャーデビュー。『君がトクベツ』で演技初挑戦となる。【Not Sponsored 記事】