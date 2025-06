【モデルプレス=2025/06/20】6月20日公開の映画『君がトクベツ』のモデルプレスインタビュー連載。Vol.9には、劇中の国民的アイドルグループ「LiKE LEGEND」(ライクレジェンド/通称:ライクレ)を演じる、なにわ男子の大橋和也(おおはし・かずや/27)、FANTASTICSの木村慧人(きむら・けいと/25)、M!LKの山中柔太朗(やまなか・じゅうたろう/23)、DXTEENの大久保波留(おおくぼ・なる/20)、MAZZELのNAOYA(なおや/21)が登場。初対面のエピソードや、互いの“推しポイント”について語ってくれた。【前編】

原作は「ヒロイン失格」「センセイ君主」「あたしの!」(全て集英社マーガレットコミックス刊)など数々のヒット漫画を生み出し、多くの女性読者に共感と親近感、切なさと感動、癒しと勇気を与え続けている幸田もも子氏の最新作で、2025年1月に完結した同名漫画。過去のトラウマからイケメン嫌いになった黒髪メガネの陰キャ女子・若梅さほ子(わかうめ・さほこ/畑芽育)と、誰もが知る国民的アイドルグループ「LiKE LEGEND」の最強の愛されリーダー・桐ヶ谷皇太(きりがや・こうた/大橋)のまさかの出会いと恋愛模様を描いた“全女子の心を掴む”ラブストーリー。皇太を大橋が演じるほか、“黒髪ショートのクールガイ”遊馬叶翔(あすま・かなと)を木村、“皆を惑わすイタズラ天使”来栖晴(くるす・はる)を山中、“優等生の微笑み王子”榛名優生(はるな・ゆう)を大久保、“ピュアな末っ子”成瀬一生(なるせ・いつき)をNAOYAが演じ、LiKE LEGENDが歌う「YOU ARE SPECiAL」が主題歌となっている。― 本作に出演することが決まったときのお気持ちをお聞かせください。大久保:僕にとって初めての映画出演だったので、本当に嬉しかったです。それぞれ活躍されているキャストの皆さんと一緒に作品を作れることに、撮影前からワクワクしていました。決まった瞬間は、マネージャーさんと一緒に「やったー!嬉しい!」って喜び合ったのを今でも覚えています。大橋:可愛いなぁ(笑)。僕はもともと原作の漫画が大好きで、「いつか桐ヶ谷皇太を演じたい」ってずっと言っていたんです。そしたらその夢が本当に叶って、すごく嬉しかったです。恋愛映画で初めて主演を務めることに最初はプレッシャーも感じていましたが、キャストの皆さんに会った瞬間にその不安が楽しさに変わって、撮影がずっと楽しかったです。山中:僕は以前、幸田もも子先生原作の『あたしの!』という映画に出演させてもらって、『君がトクベツ』の作品も知っていたので、お話をいただいたときは本当に嬉しかったです。またこうして幸田先生の作品に呼んでいただけて、感謝の気持ちでいっぱいでした。木村:僕もこれまで幸田先生の作品を観ていたので、その作品の一員になれるということがすごく嬉しかったです。普段アーティストとして活動しているので、役を通して自分の音楽活動を生かせるのもありがたかったですし、今回初めて歌に挑戦できたのも緊張しましたが、すごく嬉しかったです。NAOYA:僕は演技自体が初めてだったので、まず出演できることにとても喜びを感じました。何より、昔憧れていた“アイドル”を映画の中で叶えられたことが、一番嬉しかったです。― 事務所の垣根を超えての結成となりましたが、5人で初めて顔を合わせたときはいかがでしたか?大橋:5人揃った瞬間は「ヒャ〜!やった〜!!」って感じでした(笑)。山中:数人で撮影することはあったんですけど、5人が集まるシーンがなかなかなくて、クランクインしてから中盤くらいにようやく揃いました。大橋:それぞれ個別では仲良くなっていたので、5人で集まれたときは嬉しくてずっと喋りっぱなしでした!やっぱり全員揃うと一気に賑やかになるなと感じました。山中:関西コンビの和くん(大橋)かNAOYAがずっと喋っていた気がします(笑)。全員:(笑)大橋:いや、僕そんなに喋ってない!(笑)プリちゃん(NAOYA)が率先して話してくれました!NAOYA:自覚ないです(笑)。でも本当にみんな面白い人たちばかりです!全員:(笑)― LiKE LEGENDとしてのキャラクターと、普段活動しているグループでの立ち位置の違いや共通点を教えてください。大久保:DXTEENは年齢が近いメンバーが多いんですけど、LiKE LEGENDは年齢も芸歴もさまざまなメンバーが集まっているので、演技面も舞台裏の姿も、すべてが勉強になります。お互いのグループの話をしていても学ぶことが多く、僕ももっと頑張ろうってモチベーションが上がります。共通する部分で言うと、僕は榛名優生というキャラクターと性格が似ていて、撮影のときも裏でも、DXTEENのときと同じような立ち位置だなと感じました。大橋:なにわ男子もLiKE LEGENDもアイドルグループなので、雰囲気はあまり変わらないんですけど、なにわ男子が“男子高校生ノリ”だとしたら、LiKE LEGENDは“男子中学生ノリ”でした(笑)。撮影中も元気いっぱいでわちゃわちゃしていて、学生時代を思い出すくらい楽しかったです!役としては、皇太は僕より人との距離が近いなと思いました。さほ子にデコチューや頭ポンポンをしていたけど、さすがに僕はそこまではしないです(笑)。でも、ちょっとやってみたいかも(笑)。ファンの方には、それくらいの愛を持ってコンサートに臨んでいます!山中:僕と晴は意外と似ているところがありました。幸田先生に「柔太朗くんがM!LKの年上メンバーと関わっているときみたいな感じ」「小さい声でツッコんだり鋭いことを言ったりするのが晴っぽい」と言っていただいて、それを意識したら演じやすくなりました。違う部分としては、僕は“皆を惑わすイタズラ天使”みたいに周りをかき乱すことはしないので(笑)、そこは自分とは違うなと思います。木村:僕と叶翔は、“クールガイ”という部分が全然違います(笑)。僕はクールになりたくてもなれないので、劇中のセリフも実際に言ったことがないものが多かったです。クールな自分を思い浮かべて演じました。唯一似ているのは、マメなところですね。動画の再生回数やチャンネル登録者数など、細かいところが気になってすぐチェックしちゃうし、みんなの誕生日も全部覚えています!NAOYA:僕の場合は普段の僕を標準語にしたくらいで、ほとんど一緒でした。逆に、僕自身が出すぎてないか心配になりました(笑)。関西弁が出ちゃったところは、たぶんカットしてくださっていると思います!(笑)一生は“ピュアな末っ子”キャラで、喜怒哀楽がストレートに出るんですけど、僕はあまり落ち込むことがなくて、もし辛いことがあっても「イェ〜イ!!!」って感じで乗り越えているので、そこは一生と違うなと思いました。― 国民的アイドルグループ役ということで、撮影中に気づいたメンバーの“推しポイント”を教えてください。(大久保→NAOYA→木村→山中→大橋)大久保:NAOYAくんの推しポイントは、まず綺麗なお顔!可愛らしさとカッコよさのギャップがあって、パフォーマンスや歌声もすごく魅力的で、今絶賛ハマり中です!周りを惹きつけるムードメーカーでもあるので、僕もすぐに打ち解けられました。NAOYA:嬉しい〜!!慧ちゃんの推しポイントは、まず筋肉!可愛い顔からは想像できないくらいの胸筋で、衣装合わせのときはびっくりしました。今回、歌に初挑戦した慧ちゃんの歌声もすごく強くて伸びやかで、もっと聴きたいなと思いました。ぜひ注目してください!木村:柔は、ビジュがイイ!全員:ビジュイイじゃん〜!(振り付き)山中:ありがとうございます(笑)。木村:かっこいいのに、ちょっと抜けているところも大好きです。あと、クッと笑う顔と、低くて素敵な歌声も推しポイントです!山中:和くんの推しポイントは…大橋:いっぱいあるよな〜!山中:うん、言わなくても伝わるくらいいっぱいある!(笑)大橋:ひとつくらいは言ってよ!(笑)全員:(笑)山中:和くんは、テレビで見ている通りの“完璧なアイドル”だと思います。表ではもちろん、裏でもスタッフさん一人ひとりに気を配っていて、誰も傷つけない。アイドルとして理想の人です。本当に尊敬しています。大橋:尊敬されてます!ありがとうございます!全員:(笑)大橋:なる坊(大久保)は、見ているだけで可愛くてニヤニヤしちゃう!一番年下で弟みたいな存在で、母性本能をくすぐられるんですよね(笑)。でもダンス練習では率先して教えてくれるし、頼りになる部分もあります。可愛い声と、押しつぶされるんちゃうかと思うくらい力強いダンスのギャップも最高で、かっこええなと思っています!― 海をバックにした主題歌「YOU ARE SPECiAL」のパフォーマンスシーンも素敵でした。撮影で印象に残っていることはありますか?大橋:撮影前日にプライベートでスタジオを借りて、みんなで集まって練習しました。山中:当日は早朝しかリハーサルの時間がなくて、「PV撮影前にみんなで合わせないと」という話になり、みんなで相談して深夜に練習しました。あの練習があったからこそ、しっかりパフォーマンスができたと思います。当日は海風でものすごく寒かったですけど(笑)。大久保:でも寒い中、アイスを買って食べました(笑)。ライクレは“男気ジャンケン”で支払いを決めるんですが、そのときは柔太朗くんが勝って奢ってくれました!楽しかったです!全員:楽しかった〜!木村:「YOU ARE SPECiAL」は可愛らしい楽曲なのに激しいダンスで、楽しく踊れて構成も見応えがあるので注目してください!山中:…僕は楽しかったというより、大変でした(笑)。全員:(笑)山中:ローファーで踊ったので足の爪が剥がれました…。僕はダンスがあまり得意ではないので、かなり苦戦しました(笑)。NAOYA:でも海のキラキラに負けていないくらい、みんなキラキラしてた!大橋:はい!負けてません!(笑)― ほかにも達成感を感じたシーンはありますか?山中:劇中の冒頭のダンスシーンも、前日にみんなで必死に振りを覚えました。短い尺なのに振り数が多くて大変だったんですが、完成した映像を観たら素敵なシーンになっていたのでよかったです。大橋:最初にソロカットで踊ったとき、みんなに見られていたのでめっちゃ緊張して、何回か振りを間違えました(笑)。全員:(笑)NAOYA:僕は、さほ子とライクレが初めて会うシーンで、アドリブに初挑戦してみたんです。そしたらそれを採用してくださって嬉しかったし、「演技ってこういう楽しさもあるんや!」って新しい発見がありました。大橋:使われててよかったな!木村:僕は、さほ子をからかうシーンで長回しの撮影があって、緊張したけど無事に終わったときはホッとしました。細かく見ると面白いところもあるので、よく見てもらえたら嬉しいです。あとは、主題歌「YOU ARE SPECiAL」が完成したときは、本当に達成感がありました!★インタビュー後編では、レジェンド級の特技や自慢、推し活で推したいメンバーなどについて語ってくれた。(modelpress編集部)1997年8月9日生まれ、福岡県出身。2009年4月3日より関西ジュニアとして活動開始。2018年10月より結成されたなにわ男子のメンバーに選ばれ、2021年11月12日に『初心LOVE(うぶらぶ)』でCDデビュー。近年の主な出演作は、テレビ朝日系ドラマ『民王R』(2024年)、映画『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』(2024年)など。2025年6月20日公開の映画『君がトクベツ』で映画初主演を飾る。1999年8月16日生まれ、東京都出身。小学生の頃からダンスを始め、2018年にFANTASTICSとしてデビュー。2022年より俳優デビュー。主な出演作に、映画『HiGH&LOW THE WORST X』(2022年)、『君がトクベツ』、MBSドラマ『飴色パラドックス』(2022〜2023年)、TBSドラマ『さっちゃん、僕は。』(2024年)、MBS・TBSドラマ『レッドブルー』(2024年)などがある。2001年12月23日生まれ、栃木県出身。5人組ダンスボーカルユニット・M!LKのメンバー。日本テレビ系ドラマ『高嶺の花』でドラマ初出演。近年の主な出演作は、MBSドラマ『飴色パラドックス』(2022〜2023年)、TBSドラマ『ブラザー・トラップ』(2023年)、MBSドラマ『初めましてこんにちは、離婚してください』(2024年)、映画『あたしの!』(2024年)、『BADBOYS -THE MOVIE-』(公開中)、『君がトクベツ』、『純愛上等!』(2026年公開)などがある。2004年7月3日生まれ、福岡県出身。2023年5月に6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN としてデビュー。2024年にはドラマ『レッドブルー』(MBS・TBS/)で俳優デビューを果たし、『君がトクベツ』で映画初出演を飾る。2003年4月28日生まれ、兵庫県出身。ボーイズグループ発掘オーディション「MISSIONx2」から誕生したアーティストグループ・MAZZELのメンバー。2023年3月31日にプレデビュー曲「MISSION」を配信リリースし、同年5月17日にデビューシングル「Vivid」でメジャーデビュー。『君がトクベツ』で演技初挑戦となる。【Not Sponsored 記事】