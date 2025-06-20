日本野球機構(NPB)は19日、7月23日、24日におこなわれるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第22回中間発表を行いました。

先発投手の阪神・才木浩人投手が中日・高橋宏斗投手を抜き3位にランクインしました。また、中継ぎでは阪神の石井大智投手が中日・清水達也投手を抜き、2位に上がっています。

3塁手では広島の小園海斗選手がヤクルト・茂木栄五郎選手を抜き2位に、外野手では全体トップの阪神・森下翔太選手が唯一の60万票を超え、リーグ2位の阪神・近本光司選手が50万票を超えました。

ファン投票は22日まで可能となっており、7月1日に最終結果が発表されます。

▽以下、各部門の上位選手(6月19日時点)

【先発投手】

1位 村上頌樹(阪神)234,168票

2位 山崎伊織(巨人）202,879票

3位 才木浩人(阪神)149,299票

【中継投手】

1位 大勢(巨人)349,829票

2位 石井大智(阪神)248,939票

3位 清水達也(中日)248,254票

【抑え投手】

1位 松山晋也(中日)384,665票

2位 R.マルティネス(巨人)315,939票

3位 岩崎優(阪神)231,272票

【捕手】

1位 甲斐拓也(巨人)386,237票

2位 坂本誠志郎(阪神)237,412票

3位 坂倉将吾(広島)152,737票

【一塁手】

1位 大山悠輔(阪神)435,226票

2位 T.オースティン(DeNA)225,980票

3位 岡本和真(巨人)153,644票

【二塁手】

1位 牧秀悟(DeNA)401,044票

2位 中野拓夢(阪神)344,548票

3位 吉川尚輝(巨人)193,006票

【三塁手】

1位 佐藤輝明(阪神)575,671票

2位 小園海斗(広島)156,822票

3位 茂木栄五郎(ヤクルト)154,686票

【遊撃手】

1位 矢野雅哉(広島)337,212票

2位 木浪聖也(阪神)277,200票

3位 村松開人(中日)155,989票

【外野手】1位 森下翔太(阪神)623,017票2位 近本光司(阪神）501,064票3位 上林誠知(中日)344,083票4位 岡林勇希(中日)320,632票5位 ファビアン(広島)214,518票