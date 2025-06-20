À×¤ò·Ñ¤¤¤ÇÈËÀ¹¤µ¤»¤¿ÎÁÍýÎ¹´Û¤ò¡Ö¤¤¤¿¤À¤ÁêÂ³¿Í¡×¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¡ÄÉã¤Î²ð¸î¤Ë´Ø¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Ëå¤ÈÄï¤ÎºÊ¤¬ÁêÂ³¤ò¼çÄ¥¡£¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¼è¤ê¡×¤¬²ÄÇ½¤Ê¸½¼Â
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë2023Ç¯¤Î¡Ö²ð¸îµëÉÕÈñÅù¼ÂÂÖÅý·×·îÊó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢85ºÐ°Ê¾å¤Î59.5¡ó¤¬²ð¸îÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð¤Î¿Æ¤ò»Ò¤É¤â¤¬²ð¸î¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¿Æ»×¤¤¤ÎÍ¥¤·¤¤¿Í´Ö¤¬·ë²ÌÅª¤ËÂ»¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤â²ð¸î·Ð¸³¤¬¤¢¤ëºî²È¡¦»Ð¾®Ï©Í´¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢»Ð¾®Ï©¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø²ð¸î¤ÈÁêÂ³¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤á¤ë¡ª¡¡ÉÔ¸øÊ¿¡¦Æ¨¤²ÆÀ¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¡¢²ð¸î¡¦ÁêÂ³¤ò¤á¤°¤ë»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û²ð¸î¡¦ÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡½¡½¡© Ä¶¡¦¹âÎð¼Ò²ñ¤¬¿Ê¤à²æ¤¬¹ñ¤Ç¡¢¡ÖÅ¾¤Ð¤ÌÀè¤Î¾ó¡×¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ê¿´¹½¤¨¤òÄÖ¤ë¡£»Ð¾®Ï©Í´¡Ø²ð¸î¤ÈÁêÂ³¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤á¤ë¡ª¡¡ÉÔ¸øÊ¿¡¦Æ¨¤²ÆÀ¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡Ù
* * * * * * *
¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÀ×¼è¤ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
£Ä¤µ¤ó¤Ï¡¢ËëËö¤«¤éÂ³¤¯ÏÂÉ÷ÎÁÍýÎ¹´Û¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ÎÄ¹ÃË¤È¤·¤Æ»º¤Þ¤ì¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÀ×¼è¤ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¡¢Ä´Íý»Õ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¡¢ÎÁÍý¤ÎÏÓ¤òËá¤¤¤¿¡£
£³ºÐÇ¯²¼¤ÎËå¤Ï¡¢½÷¾¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ËÆ¯¤¯Êì¿Æ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤ÏÁ÷¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¡¢ÈËË»´ü¤ÎÎ¹´Û¤Î¼êÅÁ¤¤¤âµñÈÝ¤·¤¿¡£¹â¹»»þÂå¤«¤é²»³Ú¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢Â´¶È¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¼ã¤¤¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÈÆ±À³¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤ÈÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤ÏÊÌ¤ì¤Æ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¿ÍÃËÀ¤È¹ñºÝ·ëº§¤ò¤·¤Æ¡¢³¤³°°Ü½»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î²¼¤ÎÄï¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬Ä´Íý»Õ³Ø¹»¤ËÆþ¤ì¤Æ·»¡Ê£Ä¤µ¤ó¡Ë¤ÎÊäº´Ìò¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸þ¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤¹¤°¤ËÃæÂà¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²È½ÐÆ±Á³¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯¾å½÷À¤È21ºÐ¤Ç·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢Äê¿¦¤Ë¤Ï½¢¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤ÈÌó£²Ç¯¸å¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç°û¼ò±¿Å¾»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿Èï³²¼Ô¤¬¤¤¤Æ¡¢Éã¤ÈÊì¤Ï¤½¤Î»ö¸Î¤ÎÂ»³²Çå½þ¤â¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤ÈÊì¿Æ¤ÏÉÂµ¤¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿¡£Äï¤Î»à¤ÈÇå½þ¤Ë¤è¤ë¿´Ï«¤â¶Á¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Éã¿Æ¤¬¥¯¥âËì²¼½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä
Éã¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄ¹ÃË¤Î£Ä¤µ¤ó¤À¤±¤¬´õË¾¤ÎÀ±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡££Ä¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ÆÎÁÍý¤ÎÏÓ¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¤¤Æ¡¢¾ïÏ¢µÒ¤òÁý¤ä¤·¡¢Í½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ËÈËÀ¹¤µ¤»¤¿¡££Ä¤µ¤ó¤ÎºÊ¤â¡¢Êì¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¼ã½÷¾¤È¤·¤Æ¤ªµÒ¤ÎÀÜÂÔ¤«¤é½¾¶È°÷¤Î´ÉÍý¤Þ¤ÇµÙ¤à´Ö¤â¤Ê¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌäÂê¤ÏÎÁÍýÎ¹´Û¤ÎÏ·µà²½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ï·ÊÞ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤Ë¤â¶¯¤¤¹½Â¤¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢£Ä¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤º¤Ï¾²²¼¤Î´ðÁÃÊä¶¯¤ò¤·¤¿¤¢¤È¡¢±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é°ìÉô²°¤º¤Ä¤ò¿·¤·¤¯¤¹¤ëÊýË¡¤òºÎ¤Ã¤¿¡£Á´Éô¤ò¼è¤ê²õ¤·¤Æ·ú¤ÆÂØ¤¨¤ë¤è¤ê¤â¹©Èñ¤Ï¹â¤¯¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÁÅý¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È£Ä¤µ¤ó¤Ï¹Í¤¨¤¿¡£
Éã¿Æ¤Ï¹©Èñ¤Î¼Ú¶â¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃù¤¨¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯²þÃÛ¤ËÃí¤®¹þ¤ß¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸«»ö¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ªµÒ¤Ï±óÊý¤«¤é¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í½Ìó¤Ï¤µ¤é¤Ë¼è¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Éã¿Æ¤Ï¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÎÁÍýÎ¹´Û¤ËÂç¤¤¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë³Ý¤±¤Ê¤¬¤é¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç²þÃÛ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ä¹ÃË¤Î£Ä¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Ìó£³Ç¯¸å¤ËÉã¤¬ÃÏ°è¤Î¾¦Å¹¿¶¶½²ñ¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë»²²ÃÃæ¤Ë¥¯¥âËì²¼½Ð·ì¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡££Ä¤µ¤óÉ×ÉØ¤Ï·üÌ¿¤Ë²ð¸î¤·¤¿¤â¤Î¤Îµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³¤³°ºß½»¤ÎËå¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÁÂ±ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ï¢ÍíÀè¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Äï¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂ¾³¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Áòµ·¤Ï£Ä¤µ¤ó¤¬ÁÓ¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶á¤¯¤Î»û±¡¤Ç¹Ô¤Ê¤¤¡¢¾ïÏ¢µÒ¤ä¶áÎÙ½»Ì±¤¬Â¿¿ôË¬¤ì¤Æ¼Å¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡£
Ëå¤ÈÄï¤ÎºÊ¤¬ÁêÂ³¸¢¤ò¼çÄ¥
É´²ÕÆü¤â½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢Ëå¤ÈÄï¤ÎºÊ¤«¤éÏ¢Ì¾¤ÇÆâÍÆ¾ÚÌÀÍ¹ÊØ¤¬£Ä¤µ¤ó¤ËÆÏ¤¤¤¿¡£¤¢¤È¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤¬Ëå¤Ï¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¶á¤¯¤Ç¾®¤µ¤ÊÈþÍÆ¼¼¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ëÆ±µéÀ¸¤ËÍê¤ó¤Ç¡¢¼Â²È¤Î¾õ¶·¤ò¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËÃÎ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âç²þÃÛ¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÈËÀ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢Éã¤¬ÃÏ°è¤Î¾¦Å¹¿¶¶½²ñ¤Î½¸¤Þ¤ê¤ÇÅÝ¤ì¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Äï¤ÎºÊ¤ÏºÆº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Äï¤¬»ö¸Î»à¤·¤¿¤È¤¤Ë²ûÇ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃË»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¡¢Ï¢¤ì»Ò¤È¤·¤ÆºÆº§¤·¤¿¤Î¤À¡£¸µ¡¹¡¢Ëå¤ÈÄï¤ÏÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Äï¤Î»à¸å¤âÄï¤ÎºÊ¤Ï¡¢Ëå¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡£¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
ÆâÍÆ¾ÚÌÀÍ¹ÊØ¤Ë¤Ï¡¢Ëå¤ÈÄï¤Î»Ò¶¡¡Ê¤Þ¤ÀÌ¤À®Ç¯¼Ô¤Ê¤Î¤ÇÄï¤Î¸µºÊ¤¬¸å¸«¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Éã¤Îºâ»º¤ÎÁêÂ³¸¢¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¼çÄ¥¤¹¤ë¡£Î¾Ì¾¤Ï¡¢Î¹´Û¤ÎÂè»°¼Ô¤Ø¤ÎÇäµÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»Ý¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£
Î¹´Û¤Î½êÍ¼Ô¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤¯¤é£Ä¤µ¤ó¤¬´èÄ¥¤Ã¤ÆÈËÀ¹¤µ¤»¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ²Ô¤¤¤À»ñ¶â¤ÇÂç²þÃÛ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Î¹´Û¤Ï½êÍÌ¾µÁ¿Í¤Ç¤¢¤ëÉã¤Î°ä»º¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£°ä¸À½ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢£Ä¤µ¤ó¡¢Ëå¡¢Äï¤Î»Ò¤Ë£³Ê¬¤Î£±¤º¤Ä¤ÎÁêÂ³¸¢¤¬¤¢¤ë¡£Ëå¤Ï³°¹ñ¿Í¤Èº§°ù¤·¤Æ³¤³°ºß½»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¡£Äï¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Äï¤Î»Ò¶¡¤ÏÂå½±ÁêÂ³¡ÊÄï¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÄï¤ÎÁêÂ³¸¢¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë¡£Äï¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÂÛ»ù¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¡£Äï¤ÎºÊ¤¬ºÆº§¤·¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤Ê¤¤¡£Äï¤ÎºÊ¤Ï¡¢¸æÃúÇ«¤Ë¤âÄï¤È»Ò¶¡¤Î£Ä£Î£Á¿Æ»Ò´ÕÄê¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÛÄê³°¤Î¡Ö¤¤¤¿¤À¤ÁêÂ³¿Í¡×
¼ê¤òÁÈ¤ó¤ÀÎ¾¼Ô¤Î»ý¤ÁÊ¬¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ£³Ê¬¤Î£²¤È¤Ê¤ë¡££Ä¤µ¤ó¤Ï¤¿¤È¤¨´óÍ¿¡Ê¿Æ¤Ø¤Î¹×¸¥¡Ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢£²Ê¬¤Î£±¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»ý¤ÁÊ¬¤ÏÂ¿¤¤¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¡£¤»¤á¤ÆÊì¿Æ¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Ìµ¤¤Êª¤Í¤À¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤ê¤ËÉã¿Æ¤Ë¼Ú¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤Ê¤é¡¢£²¿Í¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸½¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÃÎ¤é¤ó´é¤ò·è¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢£Ä¤µ¤ó£±¿Í¤¬ÌÛ¡¹¤ÈÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£Éã¿Æ¤ÏÄï¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¤ÎÇå½þ¤â¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤ï¤«¤é¤ºÄï¤Î»Ò¶¡¤ÎÁêÂ³Ê¬¤¬¸º¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢£Ä¤µ¤ó¤ÏÀºº²¹þ¤á¤¿ÎÁÍýÎ¹´Û¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£Ëá¤¤¤¿ÏÓÁ°¤ÏÃ¯¤Ë¤â¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÎÁÍýÎ¹´Û¤ÏÌµÍý¤Ç¤â¡¢³äË£Å¹¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¡£ÆÐ¡Ê¤È¤ó¤Ó¡Ë¤ËÌýÍÈ¤²¤ò¤µ¤é¤ï¤ì¤¿¿´¶¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Ë¡Î§¤¬¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï¤·¤«¤¿¤¬¤Ê¤¤¤ÈÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â¾¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¸½¤ï¤ì¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤±¤ò²£¼è¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤¤¤¿¤À¤ÁêÂ³¿Í¡×¤ä¡Ö¾Ð¤¦ÁêÂ³¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢·ìÅý¼çµÁ¤ÇÁêÂ³¸¢¤¬·è¤Þ¤ê¡¢´óÍ¿¹×¸¥Ê¬¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¤¿¤È¤¨Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤â¾¯³Û¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¸½¹ÔË¡À©ÅÙ¤ÈºÛÈ½¤Î¸½¼Â¤Ç¤Ï¡¢£Ä¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤â¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö²ð¸î¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ë¡¢ÁêÂ³¤ÏÂ¿¤á¤Ë¡×¤É¤³¤í¤«¡Ö²ð¸î¤Ï¥¼¥í¡¢ÁêÂ³¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤µ¤¨¡¢²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø²ð¸î¤ÈÁêÂ³¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤á¤ë¡ª ÉÔ¸øÊ¿¡¦Æ¨¤²ÆÀ¤òËÉ¤°¤Ë¤Ï¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£