これまでの人生で、手に入らない成功や不本意な評価、漠然とした生きづらさなどに悩まされたことはありませんか?「その原因は、実は、不安や怒りにまかせて他人を責めてしまう『外化』という心理メカニズムにある」と語るのは、早稲田大学名誉教授の加藤諦三さんです。今回は、加藤さんの著書『人はどこで人生を間違えるのか』から一部を抜粋しお届けします。

お金を持っているのにノイローゼになる人たち

フロムが言うように、人は他者との関わりなしには正常でいられない。しかし、外化によって他人と関わる方法を失った人々は、虚無感を覚え、無意識のうちに他者に対する攻撃的な行動を取る。

こうした行動は、しばしば自分の人生の中で最も重要なものを見失った結果として表れる。家族や仕事、子どもが大切ではないという感覚が生まれ、嫌がらせを通じてのみ他者とつながろうとする。

このような状況は、特に隣人や同僚、親しい人との関係においても見られることがあり、嫌がらせをすることで自分の存在価値を感じようとする。結局、敵対している人だけが自分の人生に意味を与え、イライラを静めてくれる存在となるため、嫌がらせを止めることはできないのである。

大切な視点は、無意識の部分でどのような代価を払っているかということである。相手の関心を得て、尊敬を得たとしても、それ以上の代価を無意識の部分で払っていることがある。

人々からの賞賛を得たとしても、無意識の部分で代価を払っているため、お金や権力を持ちながらもノイローゼになる人がいる。

逆に、お金がなくても権力がなくても楽しく生きている人は、無意識の部分で代価を払っていないからこそ、楽しく生きることができるのである。

自己蔑視の外化の一番目

自分が自分を見下げていると、他人が自分を見下げていなくても、他人が自分を見下げていると感じる。これが「自己蔑視の外化の一番目」である。

自己蔑視の外化は、反動形成と考えれば理解できる。

「あいつは信じられないくらいバカだ」と批判する。「あんなバカっているんだね」と大声で言う。

本当にそう思っている場合と、反動形成で言っている場合とがあるだろう。

自分に自信がない。自分で自分を蔑視している。深刻な劣等感がある。しかし、それを認めたくない。そこでその感じ方を無意識に追いやる。

すると、それと正反対の傾向が強調されて表現される。つまり、反動形成である。

自分自身の無意識を映し出している

「あいつは軽蔑すべき人間だ」という表現が外化である。

自分が自分を軽蔑すべき人間だと思っている。その自分についての感じ方を外側の人間を通して感じる。それが外化である。



「あいつは信じられないくらいバカだ」とか「あんなバカっているんだね」と大声で批判する。これが「理想の自分」と「実際の自分」の乖離の心理状態を外化する第一である。ナチスのユダヤ人虐殺などが、この実例である。虐殺は、ヒトラーの自己蔑視の外化であると精神科医のカレン・ホルナイは言う*1。

ゴードン・オルポートは投影を三つに分けている。直接的投影、ユダヤ人をサディスティックと言ったナチス党員がその一つの例である。

針小棒大投射とは、知覚的強調である。わずかなことをものすごいことのように言って批判する。他人の側にある性質を誇張する過程である。それは自分自身の無意識を映し出している*2。

お人好しな人は損

お人好しと言われる人は、どこか自己蔑視しているところがある。

世の中で自己蔑視して無防備になったら、それは怖い。本当に怖い。裸で毒蛇がうようよしているジャングルを歩いているようなものである。

世俗の世界には、ずるい人が掃いて捨てるほどいる。絶えず人を利用しようとしている人がうようよしている。そんな世の中で無防備になったら、たちまち骨までしゃぶられてしまう。

だから現実にいじめられて自殺する人もいるし、過労死する人もいる。一生下積みの働き者がいる。能力があって働きづめでも、いつになっても貧しい人がいる。働いても働いても周囲の人に搾取されてしまい、いつになっても自分の家を持てない人がいる。それなのに、あまり働いていないのに立派なマンションに住んでいる人もいる。

働き者の弟が借家で、怠け者の兄が豪華な持ち家に住めることもある。ずるい人は誰からでも搾取する。親兄弟からも搾取する。

搾取する時の言葉が感情的恐喝である。つまり「兄弟なのに」とか「親子だから」と言って搾取していく。

