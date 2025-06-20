¡Ö²¤½£¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤ä¤»¤Ð¡©¡×ÆâÅÄÆÆ¿Í¡¢WÇÕ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤ËËÜ²»¡£À¤³¦Åª¶¯¹ë¤Î£³Âç²ñÏ¢Â³¡ÈÍ½ÁªÇÔÂà´íµ¡¡É¤Ë¡Ö¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡×
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÍ½Áª¤Ï¤Þ¤À½øÈ×Àï¤À¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×I¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ä¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤òÍÊ¤¹¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬£´Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À¤³¦Åª¶¯¹ë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬£²»î¹ç¤Ç£±¾¡£±ÇÔ¤Î£³°Ì¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¿ô¤Ë¥Ð¥é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³ÆÁÈ£±°Ì¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢£²°Ì¤Ê¤é16¥Á¡¼¥à¤¬£´ÏÈ¤òÁè¤¦ßõÎõ¤Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¹Ô¤¡¢£³°Ì°Ê²¼¤Ê¤éÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¡¢£³Âç²ñÏ¢Â³¤ÇËÜÂç²ñ¹Ô¤Æ¨¤¹²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤Ï¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëDAZN¤Î¡ØÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡Ù¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¡Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡© ¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢¹À¥¤¹¤º¡Ä¥µ¥«¥À¥¤Áª¼êÌ¾´Õ¤Ç½¸·×¡ª¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Âç²ñ¤«¤é32¤«¹ñ¤«¤é48¤«¹ñ¤Ë½Ð¾ìÏÈ¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢¶¯¹ë¹ñ¤¬¤Ò¤·¤á¤¯²¤½£¤¬16ÏÈ¤Ç¤¢¤ë¸½¾õ¤Ë¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡Ê¤ÎÏÈ¡Ë¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤ä¤»¤Ð¡©¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤Î°ÂÅÄÍýÂç»á¤â¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸·¤·¤¤¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬Áý¤¨¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬Áö¤ë¤Î¤«¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤Î¤«¡£Â¾¤ÎÁÈ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê²¤½£Í½Áª¤ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¥°¥ë¡¼¥×I¤Ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ä¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤òÍÊ¤¹¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬£´Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À¤³¦Åª¶¯¹ë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬£²»î¹ç¤Ç£±¾¡£±ÇÔ¤Î£³°Ì¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¿ô¤Ë¥Ð¥é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³ÆÁÈ£±°Ì¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢£²°Ì¤Ê¤é16¥Á¡¼¥à¤¬£´ÏÈ¤òÁè¤¦ßõÎõ¤Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¹Ô¤¡¢£³°Ì°Ê²¼¤Ê¤éÍ½ÁªÇÔÂà¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¡¢£³Âç²ñÏ¢Â³¤ÇËÜÂç²ñ¹Ô¤Æ¨¤¹²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢¹À¥¤¹¤º¡Ä¥µ¥«¥À¥¤Áª¼êÌ¾´Õ¤Ç½¸·×¡ª¡ÖJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤¬¹¥¤¤Ê½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×TOP20¤ò°ìµó¾Ò²ð
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Âç²ñ¤«¤é32¤«¹ñ¤«¤é48¤«¹ñ¤Ë½Ð¾ìÏÈ¤¬Áý¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢¶¯¹ë¹ñ¤¬¤Ò¤·¤á¤¯²¤½£¤¬16ÏÈ¤Ç¤¢¤ë¸½¾õ¤Ë¡Ö¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡Ê¤ÎÏÈ¡Ë¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤ä¤»¤Ð¡©¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤Î°ÂÅÄÍýÂç»á¤â¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¸·¤·¤¤¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬Áý¤¨¤¿Êý¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤¬Áö¤ë¤Î¤«¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬µÕÅ¾¤¹¤ë¤Î¤«¡£Â¾¤ÎÁÈ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê²¤½£Í½Áª¤ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô