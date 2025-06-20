　20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比60円安の3万8450円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8488.34円に対しては38.34円安。出来高は4978枚だった。

　TOPIX先物期近は2786.5ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIX現物終値比5.58ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 38450　　　　　 -60　　　　4978
日経225mini 　　　　　　 38450　　　　　 -60　　　117545
TOPIX先物 　　　　　　　2786.5　　　　　-4.5　　　　5998
JPX日経400先物　　　　　 25295　　　　　 -25　　　　 444
グロース指数先物　　　　　 747　　　　　　-4　　　　 277
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース