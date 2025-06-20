20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比60円安の3万8450円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万8488.34円に対しては38.34円安。出来高は4978枚だった。



TOPIX先物期近は2786.5ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIX現物終値比5.58ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 38450 -60 4978

日経225mini 38450 -60 117545

TOPIX先物 2786.5 -4.5 5998

JPX日経400先物 25295 -25 444

グロース指数先物 747 -4 277

東証REIT指数先物 売買不成立



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