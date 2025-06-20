¡Ú±£¤·¥Þ¥¤¥¯¡ÛDeNA¡¦¥±¥¤¡¡ÆÀ°Õ¤Îµ¾ÂÇ¤ÎÈë·í¤Ï¡Ä¡ÖÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æµ§¤ë¡×
¡¡¡ý20Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëDeNA¡¦¥±¥¤¤Ï¡¢ÆÀ°Õ¤Îµ¾ÂÇ¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¡×¡£Î»²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ýDeNA¡¦¸ÍÃì¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤¦²¿¤Ç¤è¡©Ìîµå¤Î¼èºà¤·¤Æ¤è¤Ã¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ù¥ó¥Á¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡Ö²¶¤ÈµÜºê¤µ¤ó¤Ï¡È¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡ÉÀ¤Âå¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤¦½ñ¤¤¤È¤¤¤Æ¡£2¿Í¤ÎÌ¾Á°½Ð¤·¤Æ¤À¤è¤Ã¡ª¡×¡£¤Ï¤¤¡¢¤´»Ø¼¨¤Ë½¾¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ýÅê¼êÎý½¬¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹â¶¶¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¸å¤í¤Ë¤½¤é¤·¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿Áª¼ê¤ËÊá¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡Ö¤¢¡Á¡Ä¡¢Ì¾Á°Ëº¤ì¤¿¡ª¡×¡£¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö¤ª¤¤¤Ã¡ª¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤Î¤ÏÌÚÂô¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¡ýDeNA¡¦ÅÄÂåÌî¼ê¥³¡¼¥Á¤ÏÎý½¬Ãæ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¾¯½÷¤«¤é¡Ö¤È¤ß¤ª¤Á¤ã¡Á¤ó¡×¤ÈÀ¼±ç¤òÁ÷¤é¤ì¤ë¤È¥Ç¥ì¥Ç¥ì´é¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡£¤ª¤«¤²¤ÇºòÆü¡¢Ï¢ÇÔ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤è¡×¡£70ºÐ¤ÏÌÜ¿¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡£