£Ê£²»¥ËÚ¡¡£Ä£Æ±º¾å¿Îµ³¤¬¡Ö´Å¤µ¡×¤ÎÊ§¿¡¤Ø¡Ö¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤ò½Ð¤¹¤À¤±¡×¡Ä£²£±Æü¡¦¥¢¥¦¥§¡¼Æ£»ÞÀï
¡¡£Ê£²ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ£Ä£Æ±º¾å¿Îµ³¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡Ö´Å¤µ¡×¤ÎÊ§¿¡¡Ê¤Õ¤Ã¤·¤ç¤¯¡Ë¤Ø¡¢£±¥×¥ì¡¼¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£»¥ËÚ¤Ï£±£¹Æü¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¡¦Æ£»ÞÀï¡Ê£²£±Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢µÜ¤ÎÂô¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡££±£°Æü¤Ë£Ê£²ÂçµÜ¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿±º¾å¤Ï¡¢µ¬Äê¤Î¤¿¤á¤Ë·ç¾ì¤·¤¿£±£¸Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¡¦ÂçÊ¬Àï¤Ç¡¢£²¡½£±¤«¤é½ªÎ»´ÖºÝ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢£Ð£ËÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿·ë²Ì¤ò½Å»ë¡£²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢Îý½¬¤«¤é¸·¤·¤µ¤ò²¡¤·¤À¤·¡¢¸åÈ¾Àï½éÀï¤ÎÇòÀ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡¡±º¾å¤ÎÉ½¾ð¤¬¸±¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡££±£¹Æü¤ÎÎý½¬¸å¡¢£Ð£ËÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿Á°Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Î·ë²Ì¤ò¡Ö¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡£ÀµÄ¾ÆâÍÆ¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¾¡¤Æ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Á°½êÂ°¤ÎÂçµÜ¤ÇÆ±ÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Âç²ñµ¬Äê¤Ç´ÑµÒÀÊ¤«¤é¸«¼é¤Ã¤¿°ìÀï¡££²ÅÀÀèÀ©¤¹¤ë¤â¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡Ê£Á£Ô¡Ë£µÊ¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤ÎÇÔÀï¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢´Å¤µ¤¬½Ð¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤Ê¤¸¤ê¤ò·è¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î»¥ËÚ½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Àá£±£µÆü¤Îº£¼£Àï¤â¡¢£²¡½£±¤«¤é¸åÈ¾£Á£Ô£±Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¡£¡Öº£¼£Àï¤âÅ·¹ÄÇÕ¤â¤¢¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¡£¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤Î¤ª¤Î¤Ç¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢´Å¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡££±£³°Ì¤ËÄÀ¤à¸½¶·¤òÊÑ¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤È¥¯¥é¥Ö¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿ÃË¤Ï¡¢´üÂÔ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡ÖËÍ¼«¿È¤â´Þ¤á¡¢Æü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È²þÁ±¤ÎÉ¬Í×À¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡·è°ÕÄÌ¤ê¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎµÜ¤ÎÂô¤Ç¤ÎÎý½¬¤Ç¤âÀ¼¤ò½Ð¤·¤ÆÃç´Ö¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢´À¤À¤¯¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£¡ÖÎý½¬¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤·Æü¾ï¤¬·ë²Ì¤Ë½Ð¤ë¤È¾ï¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Îý½¬¤«¤éÁ´°÷¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¥´¡¼¥ë¤È¤«¼ºÅÀ¤È¤«¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¤«¤Ë¡¢ÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£¼«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¼¨¤·¡¢¸·¤·¤µ¤òÃíÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¿©¤¬¼ñÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Ö¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ËÌ³¤Æ»¥°¥ë¥á¤â¤½¤³¤½¤³¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»¥ËÚ¤Ç£²ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤¬Ç»¸ü¤ÊÆ£»ÞÀï¤Ø¡Ö¤â¤¦¡¢¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¤Æ¤ò½Ð¤¹¤À¤±¡×¡£»àÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢±º¾å¤¬¿·Å·ÃÏ½é¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£¡Êº½ÅÄ¡¡½¨¿Í¡Ë
¡¡¢¡±º¾å¡¡¿Îµ³¡Ê¤¦¤é¤«¤ß¡¦¤Ë¤¡Ë£±£¹£¹£¶Ç¯£±£±·î£±£±Æü¡¢°ñ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¡££²£¸ºÐ¡£ÂçµÜ¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤«¤éÅìÍÎÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£¹Ç¯¤Ë£Ê£³Ä¹Ìî¤Ø²ÃÆþ¡££²£±Ç¯¤Ë£Ê£²¹ÃÉÜ¡¢£²£³Ç¯¤Ë£Ê£²ÂçµÜ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£º£·î£±£°Æü¡¢»¥ËÚ¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡££Ê£²ÄÌ»»£±£°£¹»î¹ç½Ð¾ì£´ÆÀÅÀ¡¢£Ê£³¤Ï£¸£·»î¹ç£²ÆÀÅÀ¡££±£·£¸¥»¥ó¥Á¡¢£·£¶¥¥í¡£Íø¤Â¤Ï¡ÖÎ¾Êý¡×¡£ÇØÈÖ¹æ£µ£°¡£