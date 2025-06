JUJUが、7月期のフジテレビ系月9ドラマ『明日はもっと、いい日になる』主題歌にニューシングル「小さな歌」が決定したことを発表した。 ◆JUJU 動画 『明日はもっと、いい日になる』は、海辺の児童相談所を舞台に、そこで働く個性的な面々たちがこどもたちの純粋な思いに胸を打たれ、その親までも救っていく姿を温かく描く完全オリジナルストーリーのハートフルヒューマンドラマ。主演に福原 遥、出演に林 遣都、生田絵梨花、勝村政信、風間俊介、柳葉敏郎など、豪華キャストがそろった。 JUJUが歌う主題歌「小さな歌」は、Mr.ChildrenやMy Little Lover、レミオロメンを手掛けてきた音楽プロデューサー・小林武史がプロデュースを担当。曲の進行とともに、あたたかくもドラマティックに展開していく小林武史サウンドに、JUJUのボーカルがやさしく寄り添う、感動的なミディアムバラードだという。“ごめんねよりも ただありがとうって 悲しみより 小さな歌を歌うよ”というサビのメッセージは、誰の心にもささる深い共感性にあふれているとのこと。 「小さな歌」は、ドラマ初回放送の7月7日に先行配信、9月10日にCDリリースされる。CDパッケージの完全生産限定盤は、豪華紙トレイジャケット&スペシャルパッケージ仕様で、デビュー記念日である昨年8月25日に開催された20周年アリーナツアー<YOUR REQUEST>のファイナル、さいたまスーパーアリーナ公演のライブ映像を収録。代表曲「やさしさで溢れるように」「奇跡を望むなら…」や、「STAYIN’ ALIVE」「明日がくるなら」をはじめ、洋・邦・JAZZカバー、さらには“スナックJUJU”として昭和歌謡の名曲カバーも収録。JUJUがこれまで歌い届けてきた全ての楽曲の中からリクエストを募ったセットリストで構成された、まさに“BEST OF JUJU”なライブ映像だ。完全生産限定盤は、7月23日23時59分までの期間限定申し込みとなっている。 主題歌「小さな歌」について、福原遥、小林武史、ドラマプロデューサー宮粼暖、JUJUは、それぞれ下記の通りコメントしている。 ◆ ◆ ◆ ◾️福原遥 コメント柔らかくて優しい音色に、JUJUさんのすてきな歌声が重なって、心温まる、そしてとても前向きになれる曲だと感じました!! 今から放送がとっても楽しみです!ドラマと一緒にたくさんの方に聞いていただけたらうれしいです!明日はもっといい日になりますように ◾️小林武史コメントドラマの設定が児童相談所であること。揺れ動く出来事に様々な反応があり、それに触れながら、どこかで越えていけるのか。と、なんとなく全体のテーマをイメージしていたけど、作りながら、現在の大人にとっての社会にも完全に通じていることだなと思っていた。JUJUが歌う優しさは、やっぱり普通の優しさとは違っていて (それを説明するのは難しいけど) 、結果、至るところに存在するような (巫女的とも言える?) 優しさや、赦しや、力が溢れる歌になったと思う。 ◾️宮粼暖(フジテレビドラマ・映画制作部)コメントあのJUJUさんに歌っていただき、あの小林武史さんに作曲していただいた楽曲を主題歌にお迎えできるなんて、このドラマはとても幸せなドラマだと思います。ドラマの世界観を一生懸命ご説明し、脚本もお読みいただき、そして完成した主題歌を聞いたとき、胸が震えました。毎話のラストにかかって、感動の余韻に浸ることができて、しかも明るい希望を感じられて前を向ける、そんな主題歌に仕上がっていると思います。JUJUさんのお声に癒され、小林武史さんのメロディーに励まされる。ぜひ、ドラマが始まる前からお聴きいただき、ドラマが始まったら物語と一緒にお聴きいただき、ドラマが終わった後も永く皆様の心に残る歌になることを祈ります! ◾️JUJU コメント「明日はもっと、いい日になる」の主題歌を担当させていただくことになり、とても光栄に思っております。ドラマをご覧になるみなさんの 明日がもっと、いい日になる よう心を込めて歌わせていただきました。ドラマとともに皆さんの日々に寄り添えたら嬉しいです!! ◆ ◆ ◆ そして、先行配信とドラマ初回放送にさきがけて、JUJU公式YouTubeチャンネルでは、ドラマ映像にあわせた「小さな歌」スペシャルコラボ映像も公開された。主演の福原をはじめ、林遣都、柳葉敏郎らの姿と「小さな歌」の感動的なメッセージがマッチする特別動画となっているという。また、CDパッケージ完全生産限定盤収録の20周年アリーナツアー<YOUR REQUEST>のライブダイジェスト映像も同時に公開。昨年のデビュー記念日である8月25日に、さいたまスーパーアリーナで行われたメモリアルなライブを振り返る事の出来る映像だ。 https://youtu.be/rIdOuSkNTxI https://youtu.be/6d987ZLYxGs 「小さな歌」は、6月23日放送のJ-WAVE(81.3FM)「STEP ONE」にてラジオ初フルオンエアも決定した。ドラマスペシャルコラボ映像とあわせて、いちはやく「小さな歌」の世界観に触れていただきたい。本日からApple Music / Spotifyでの事前配信予約もスタートしており、予約特典として「小さな歌」オリジナルスマホ待受画像がプレゼントされるのであわせてチェックしてほしい。 ◾️「小さな歌」2025年7月7日(月)先行配信 / 9月10日(水)CDリリースCD予約:https://smar.lnk.to/DLKKuO完全生産限定盤 予約:https://smar.lnk.to/PWfh1w事前配信予約:http://smar.lnk.to/YP91rs※事前配信予約いただいた方には「小さな歌」オリジナルスマホ待受画像をプレゼント ○完全生産限定盤受付 7月23日(水)23:59まで※期間以降も各ECサイト・店舗の在庫状況によりご予約・ご購入できる場合もございますが、お早めのご予約をおすすめいたします。※一部ECサイト・店舗によって受付期間が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 ➀完全生産限定盤(CD+DVD)¥8,800 / AICL 4805-4806完全生産限定盤(CD+Blu-ray)¥8,800 / AICL 4807-4808 ・「小さな歌」(CD)※カップリング詳細は後日解禁予定 ・「JUJU 20th […]

