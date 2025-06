【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース】 発売元:BANDAI SPIRITS 価格:3,850円 発売日:2025年6月21日 ジャンル:プラモデル サイズ:全高135mm

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」

「30 MINUTES MISSIONS」シリーズで「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」に登場するACのプラモデル化が2024年からスタートしています。本記事では2025年6月21日に発売となる最新キット「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」をレビューしていきます。

左腕武装のチェーンソーが目を引きます。

RaD製フレームパーツを使用した高剛性AC

今回紹介する「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」はフロム・ソフトウェアが展開するアクションゲーム、「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」に登場する中量型二脚ACです。パイロットはオーネスト・ブルートゥ。元々は本機のメーカーであるRaDに所属していましたが、作中での登場時はRaDに敵対する「ジャンカー・コヨーテス」という組織のリーダーとして立ちはだかります。

本機のフレームパーツにはRaD製重機ACのパーツを採用しており、戦闘能力は低い反面、圧倒的な防御性能を持った機体です。各種武装は右腕部に火炎放射器、左腕部にチェーンソーを装備しています。武装は肩部にも搭載されており、右肩には分裂ミサイルを、左肩には拡散バズーカを装備しています。

キットでは、各部の接続ジョイントは「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」シリーズと共通の仕様となっています。シリーズの各種キットと組み合わせることで、ゲーム中同様に好みのACにカスタマイズする「アセンブル」ができます。

右腕部武装の火炎放射器も大型の武装となっています。

腕部および脚部のシリンダーには可動ギミックが採用されています。

重機らしく各部メカニズムが露出したデザイン

本キットのパーツ構成はこれまでのBANDAI SPIRITS製キットと同様にA1、A2ランナーが多色成形ランナー、その他が単色成型ランナーです。各種ランナーは全て1枚ずつ付属しています。また、これまでの「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」シリーズのキットと同様にミルクトゥースのマーキングシールが付属します。

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON RaD CC-3000 WRECKER ミルクトゥース」パッケージ

A1ランナーは多色成形ランナーであり、腕部や頭部等を構成します。

A2ランナーはA1ランナーの一部と同じパーツ構成となっています。

B1ランナーは胴体部を構成しており、B2ランナーは腰部などを構成します。

C1ランナーは脚部のパーツを構成しています。

C2ランナーはC1ランナーの一部と同じパーツ構成です。

OA1ランナーは左肩部に搭載する拡散バズーカのパーツが構成されています。

OBランナーには右腕部の火炎放射器と左腕部のチェーンソーのパーツを構成します。

OC1ランナーは左腕部用チェーンソーと右肩部用分裂ミサイルが構成されています。

OC2ランナーはOC1ランナーの一部と同じパーツ構成です。

マーキングシールは3種類のサイズが付属します。

頭部パーツ「HC-3000 WRECKER」

頭部パーツの可動はこれまでのボールジョイントではなく軸による可動です。また、フェイス部分のデザインは装甲板が張られたものです。

パーツ状態での頭部。全8パーツ構成です。

完成した頭部パーツの可動は軸による可動です。

胴体部パーツ「CC-3000 WRECKER」

本機の肩部武装接続ジョイントにおけるデザインはクレーン等重機を思わせるデザインです。また、胸部等には動力パイプのモールドも確認でき、これまでの装甲に覆われた戦闘メカとしてのデザインではなく大型重機を思わせます。

組み立て前の胴体部パーツ。肩部武装ジョイント部は肉抜き穴が発生しないようにカバーパーツが採用されています。

組み立てが完了した胴体部パーツ。大型重機を連想させるデザインです。

腕部パーツ「AC-3000 WRECKER」

これまでの「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」シリーズキットではハンドパーツのマニピュレータが人体と同じ5本指を採用したマニピュレータとなっていました。ミルクトゥースのマニピュレータは指のないクランプ型のマニピュレータです。また、肩部関節には可動時にシリンダーが連動するギミックが搭載されています。

パーツ状態での腕部パーツ。ハンドパーツは指のないクランプ型のマニピュレータです。

完成した腕部パーツ。肩部関節には可動時にシリンダーが連動するギミックが搭載されています。

左腕部には腕部武装接続ジョイントが採用されています。

脚部パーツ「2C-3000 WRECKER」

本機の脚部パーツは重機らしい無骨なデザインです。また、膝関節の可動時には大腿部と脛部のシリンダーが連動します。また、膝関節は約30度程可動します。狭い可動域ながら、膝部分の突起を活用することで膝立ちポーズは可能です。

組み立て前の腰部パーツ。全9パーツ構成です。

足部パーツは5パーツ構成であり、左右共通形状です。

組み立て前の脚部パーツ。脚部は左右対称形状です。

完成した脚部パーツは重機らしい無骨なデザインです。

ブースタ「BC-0400 MULE」

本キットに付属するブースタは角型ノズルを持つデザインです。パーツ数は2パーツ構成で、左右共通形状です。

ブースタは2パーツ構成です。

本キットのブースタは角型ノズルを持つデザインです。

これにてミルクトゥースの素体を構成するパーツは全て完成です。一体化してミルクトゥース素体を完成させます。各部の接続はこれまでのキット同様に頭部は軸接続、その他はボールジョイントによる接続です。

各部の接続はこれまでのキット同様に頭部は軸接続、その他はボールジョイントによる接続です。

完成したミルクトゥース素体。これまで30MMシリーズで立体化してきたACとは異なる重機に近いデザインです。

