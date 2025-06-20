¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー Part2¡×ËÜÆü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¡ª
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¯¤¸¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー Part2¡×¤ò6·î20Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó850±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿°ìÈÖ¤¯¤¸¡£A¾Þ¤«¤éC¾Þ¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ç¡¢¡Ö²Ö³¤ºéµ¨¡×¡¢¡Ö·îÂ¼¼êÝÜ¡×¡¢¡ÖÆ£ÅÄ¤³¤È¤Í¡×¤¬¡¢°ìÈÖ¤¯¤¸Èþ¾¯½÷¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡ÖGracemaster¡×¤Ë¤Æ1/7¥¹¥±ー¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£D¾Þ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë12¿Í¤ÎÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ë¡¢ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¯ー¥ë¥¿¥ª¥ë¡×¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤¤å¤ó¥¥ã¥é¤Î¡Ö¤¤å¤ó¥¥ã¥é¥é¥Ðー¥Á¥ãー¥à¡×¡¢¥¥é²Ã¹©¤¬¤µ¤ì¤¿¡Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¥é´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤Ï¡¢¡ÖÆ£ÅÄ¤³¤È¤Í ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster ¥é¥¹¥È¥ï¥óVer.¡×¤ÇC¾Þ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í¤¬¥¦¥¤¥ó¥¯¤ò¤·¤¿É½¾ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ìÈÖ¤¯¤¸ ³Ø±à¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿ー Part2¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ú³ÆÅù¾Þ°ìÍ÷¡Û
A¾Þ¡§²Ö³¤ºéµ¨ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster
B¾Þ¡§·îÂ¼¼êÝÜ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster
C¾Þ¡§Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster
D¾Þ¡§ÉÁ¤¤ª¤í¤· A3¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー
E¾Þ¡§¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¯ー¥ë¥¿¥ª¥ë
F¾Þ¡§¤¤å¤ó¥¥ã¥é¥é¥Ðー¥Á¥ãー¥à
G¾Þ¡§¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¥é´Ì¥Ð¥Ã¥¸
H¾Þ¡§ÉÁ¤¤ª¤í¤· ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡§Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster ¥é¥¹¥È¥ï¥óVer.
¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster ¥é¥¹¥È¥ï¥óVer.
A¾Þ¡§²Ö³¤ºéµ¨ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster
B¾Þ¡§·îÂ¼¼êÝÜ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster
C¾Þ¡§Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster
D¾Þ¡§ÉÁ¤¤ª¤í¤· A3¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー
E¾Þ¡§¤Ò¤ó¤ä¤ê¥¯ー¥ë¥¿¥ª¥ë
F¾Þ¡§¤¤å¤ó¥¥ã¥é¥é¥Ðー¥Á¥ãー¥à
G¾Þ¡§¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¥é´Ì¥Ð¥Ã¥¸
H¾Þ¡§ÉÁ¤¤ª¤í¤· ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¡§Æ£ÅÄ¤³¤È¤Í ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ 1/7 Gracemaster ¥é¥¹¥È¥ï¥óVer.
¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
´ü´Ö¡§È¯ÇäÆü～9·îËöÆü
¡¡¥é¥¹¥È¥ï¥ó¾Þ¤ÈÆ±°ì¤Î¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥À¥Ö¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Á´1¼ïÎà¤Ç¡¢ÅöÁª¿ô¤Ï50¸Ä¡£
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£