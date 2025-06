シェフの気まぐれが、論理では説明できないことをテーマとした「雨宿り/ UniVerse」を6月20日にリリースした。 「雨宿り」は、数年前の天気雨の日に生まれたメロディーをベースに青春の儚さを描いた楽曲。タイトル以外に雨というフレーズは入れず、言葉数よりも雰囲気を楽しんでもらえる作品に仕上がっている。また、曲中で多用される転調には景色が移り変わる早さが表現されていたり、イントロのコード進行はAm(7)からEm7となっているという遊び心も隠されている。 一方、「UniVerse」は近未来を描いた短編SF小説を基に、主人公のAIが情緒的なことを理解できない葛藤を描いた作品。核心をつく歌詞に柔らかいメロディをつけられたところに注目して欲しいという本作は、論理では説明できないことがあるというテーマを扱った楽曲になっている。 「雨宿り/ UniVerse」 リリース日:2025年6月20日(金)配信URL:https://linkcloud.mu/6d7dae59 関連リンク◆シェフの気まぐれ オフィシャルTikTok◆シェフの気まぐれ オフィシャルInstagram◆シェフの気まぐれ オフィシャルX◆シェフの気まぐれ オフィシャルYouTube

The post シェフの気まぐれ、論理では説明できないことがテーマの「雨宿り/ UniVerse」リリース first appeared on BARKS.