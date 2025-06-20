±Ñ¡¦Ãæ±û¶ä¹ÔÀ¯ºö¶âÍø4.25¡ó¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¡¡ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷¤ÇÊª²ÁÆ°¸þ¸«¶Ë¤áÉ¬Í×
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ï¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò4.25¡ó¤Î¤Þ¤Þ¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷¤Ë¤è¤ê¸¶Ìý²Á³Ê¤¬¾å¾º¤¹¤ëÃæ¡¢Êª²ÁÆ°¸þ¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶ä¹Ô¤Ï19Æü¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò¸½ºß¤Î4.25¡ó¤Î¤Þ¤Þ¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶âÍø¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Î¤Ï3·î°ÊÍè¡¢2²ñ¹ç¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
°Ñ°÷9¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ù¥¤¥ê¡¼ÁíºÛ¤ò´Þ¤à6¿Í¤¬¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ë»¿À®¤·¤¿°ìÊý¡¢3¿Í¤¬0.25¡ó¤ÎÍø²¼¤²¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
5·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ËÈæ¤Ù¤Æ3.4¡ó¾å¾º¤È¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶ä¹Ô¤¬ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë2¡ó¤ò¾å²ó¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¼ÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤Î¸òÀï·ã²½¤Ë¤è¤ëÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤Ç¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¥Ù¥¤¥ê¡¼ÁíºÛ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ï¶Ë¤á¤ÆÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤À¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¡¢Êª²Á¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ËÃí°Õ¤òÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£