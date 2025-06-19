¡ÖÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤»¤í¡ª¡×23ºÐÄ¹¿È½÷Í¥¡¦µÆÃÓÆüºÚ»ÒàÊ¬¿È¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¡Ö¿ÈÄ¹¤¿¤«¡ª¡×¡Ö¿´¼æ¤«¤ì¤ÆÅ£ÉÕ¤±¡×
¡Ö½Ð¤·ÀË¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎµÆÃÓÆüºÚ»Ò(23)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£àÊ¬¿È¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½Ð¤·ÀË¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¥«¥á¥é¥Õ¥©¥ë¥À¤«¤é¡ØÆü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤»¤í¡ª¡Ù¤ÈÈóÆñ¹ì¡¹¤ªº×¤êÁû¤®¤Ç¤¹¡×¤ÈÂê¤·¡¢»°ÌÌ¶À±Û¤·¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¿ÈÄ¹170¥»¥ó¥Á¤ÎµÆÃÓ¤Ï¡¢Æ¬¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢¶À¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ËÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿´¼æ¤«¤ì¤ÆÅ£ÉÕ¤±¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¥¤¥ä¡¢¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¿ÈÄ¹¤¿¤«¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï2019Ç¯¤ËÀ¾ÆüËÜÅ´Æ»¥°¥ë¡¼¥×(Ê¡²¬»Ô)¤ÎCM¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£·ÝÇ½³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¹â¹»¤Ç¤ÏÎ¦¾åÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥Ï¥ó¥Þ¡¼Åê¤²¤Ç¶å½£Âç²ñ6°ÌÆþ¾Þ¤òµÏ¿¡£5·î30Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¤«¡Ö¡×¤¯¡Ö¡×¤·¡Ö¡×¤´¡Ö¡×¤È¡Ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£