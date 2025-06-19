Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤ÇÈïÇú¼Ô¤Èº©ÃÌ¡¡¡ÖÊ¿ÏÂ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡×Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬²¿ÅÙ¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤ë
Àï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¹Åç¸©¤òË¬ÌäÃæ¤ÎÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÏÈïÇú¼Ô¤Ê¤É¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
19Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¹Åç»ÔÆâ¤Î¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤ÇÈïÇú¼Ô¤Ê¤É¤Èº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÅ²¼¤¬¡ÖÈïÇú¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢³Þ²¬Äç¹¾¤µ¤ó¡Ê92¡Ë¤Ï¡Ö¼«Âð¤Ëµï¤Æ¡¢¤ä¤±¤É¤ò¤·¤ÆÎ¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤â¡ÖÅö»þ¤Ï¡¢¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÅ²¼¤Ï92ºÐ¤Î½÷À¤ÈÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢ÈïÇú»þ¤Î¾õ¶·¤äº¹ÊÌ¤Ê¤É¤Ë¶ì¤·¤ó¤À·Ð¸³¤ò¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤é¼ª¤ò·¹¤±¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤ê·Ñ¤°35ºÐ¤Î½÷À¤Ë¡Ö°ìÈÖ¤ªÅÁ¤¨¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢13ºÐ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿ºÍÌÚ´´É×¤µ¤ó¡Ê93¡Ë¤Ë¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ªÉã¤µ¤Þ¤Î¤ä¤±¤É¤Ï¤½¤Î¸å¤Ï¡©¡×¤ÈÊâ¤ß´ó¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¸¤»Ä¤Ã¤¿¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ä¶ì¤·¤ß¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òµ¡¤Ë¡¢90ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ½é¤á¤ÆÈïÇúÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿ºÍÌÚ¤µ¤ó¤Ë¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Ë°ìÈÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¹Åç¤ÇÈïÇú¤·¤¿Êý¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¡Öµ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶å»à¤Ë°ìÀ¸¤òÆÀ¤¿ÈïÇú¼Ô¤¬¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÆóÅÙ¤ÈÀïÁè¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤é·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡ÖÊ¿ÏÂ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²¿ÅÙ¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ñÎÁ´Û¤ò¸å¤Ë¤¹¤ëºÝ¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ËÈïÇú¤Î¼ÂÁê¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÍÌÚ´´É×¤µ¤ó¡§
»þ´Ö¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ»ñÎÁ´Û¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤âËÜÅö¤Ë¿Æ¤·¤¯¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤ä¤Ï¤ê½½Ê¬¤ËÈïÇú¾õ¶·¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀïºÒÃÏÁ´¹ñ¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¹ÔµÓ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÏ¢ÌÊ¤È¹Ä¼¼¤Ç°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¹ñÌ±¤È¤·¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡£