今月17日までに、女子日本代表DFの清水梨紗が自身の誕生日をInstagramで報告。15日で29歳となった清水は、旅行中と見られる写真と共に以下のようにコメントした。

「I turned 29 today!! Thank you for all the birthday messages」

(今日で29歳になりました! すべての誕生日メッセージに感謝します)

投稿された3枚の写真すべてに、両肩を露出したキャミソールワンピース姿の清水が映っていた。

1・2枚目ではサングラスをかけて、旅行を存分に楽しんでいた様子。

ファンからは祝福の声と共に「色気が凄い」「相変わらず可愛い、いやお美しい」「可愛くて素敵」などのコメントが寄せられた。

女子W杯、「話題の美女選手」ベスト5!

清水は2024年6月にウェストハムからマンチェスター・シティに移籍したものの、翌月のパリ五輪グループステージ初戦のスペイン戦で右膝前十字靭帯断裂の重傷を負い、今季のクラブでの公式戦出場はなかった。来季の復帰に向け、リハビリやトレーニングに励んでいる途中だ。