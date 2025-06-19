¡Úµð¿Í¡Û»³ºê°Ë¿¥¤¬£²ÇÔÌÜ¡Ö¤â¤¦°ì²ó´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¿·¾±¥Ï¥à¤Ë¥×¥í¥ï¡¼¥¹¥È£±£°°ÂÂÇ¤Ç£´¼ºÅÀ
¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡£²£°£²£µ¡¡µð¿Í£±¡½£´ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤¬£µ²ó£·Ã¥»°¿¶£´¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤Ç£²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤£·¾¡ÌÜ¤ËÄ©¤ó¤À°ìÀï¤Ç¡¢¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥ï¡¼¥¹¥È¤Î£±»î¹ç£±£°°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£Ë£Ï¡£¡Ö½øÈ×¤ËÂçÎÌ¼ºÅÀ¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£Ä¹ÂÇ£±ËÜ¡¢ÆâÌî°ÂÂÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤ë¡Ê¤Ù¤¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡£°¡½£°¤Î£²²ó£²»à°ìÎÝ¤«¤é¾åÀîÈª¤Ë±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÀèÀ©Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢£³²ó¤Ïµ¾Èô¤ò´Þ¤àÃ±ÂÇ£´ËÜ¤Ç°ìµó£³¼ºÅÀ¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÁö¤ëÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤ËÎÏÉé¤±¤·¡ÖÏ¢ÂÇ¡¢Ï¢ÂÇ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£¼¡¤Ï¿©¤¤»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤â¤¦°ì²ó´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Þ¤Ç°ì¿Í¤ÇÃù¶â£µ¤òºî¤ê¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°£±°Ì¤Î£±¡¦£°£¸¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á£²»î¹ç¤â·×£±£·²ó¤Ç£±¼ºÅÀ¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤À¤±ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£µ¨½é¤á¤Æ¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤ÆÂÐºö¤òÎý¤Ã¤Æ¡¢¼¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£