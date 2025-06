Sakurashimejiが、4thフルアルバムを10月22日にリリースすることを発表した。 本作は、Sakurashimejiにとって約2年ぶりとなるアルバムで、グループ名をローマ字表記の「Sakurashimeji」へ変更してからは初のアルバム作品となる。収録される楽曲全てにメンバーが詞曲に関わっており、彼らの音楽的個性と成長が色濃く表現された作品となりそうだ。 また、アルバムリリースに先がけて、8月下旬より全国各地でのフリーライブの開催が発表された。収録曲の披露はもちろん、ファンとの交流の機会も増える貴重なイベントとなりそうだ。詳細は後日発表予定。 さらに、来年2026年2月15日にLINE CUBE SHIBUYAにてコロナ禍で開催中止となって以来、実に6年越しとなるホールワンマンライブ<Sakurashimeji Hall Live 2026「▷再成」〜Sakurashimejiが6年越しに渋公リベンジするってよ!〜>の開催も発表。チケットは現在ファンクラブ先行が受付中だ。 <Sakurashimeji Hall Live 2026「▷再成」〜Sakurashimejiが6年越しに渋公リベンジするってよ!〜>【東京】LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂) 2026年2月15日(日) 開場16:15/開演17:00 席種・料金全席指定: 8,500円(税込) 特設サイトhttps://sakurashimeji.com/feature/saisei 関連リンク◆Sakurashimeji オフィシャルサイト◆Sakurashimeji オフィシャルYouTube◆Sakurashimeji オフィシャルX◆Sakurashimeji オフィシャルInstagram◆Sakurashimeji オフィシャルTikTok

