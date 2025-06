地球の誕生にも関わる惑星形成のプロセスについての新たな研究成果を、イタリアの研究者らのチームが発表しました。

惑星は、若い星を取り囲むガスと塵(ダスト)が集まった原始惑星系円盤で、塵が集まり成長していくことで形成されると考えられています。

ただし、従来の惑星形成モデルには問題がありました。ミリメートルサイズからセンチメートルサイズまで成長した塵が円盤内を移動中に衝突で砕けたり、星に落下したりすることなく、メートルサイズまで成長する過程をうまく説明できなかったのです。

【▲ 成長した塵の粒子が星から吹く風によって原始惑星系円盤の内側から外側へと運ばれる様子の想像図(Credit: B. Saxton U.S. National Science Foundation/NSF National Radio Astronomy Observatory)】

研究チームは、おうし座の原始星「L1551 IRS5」の周囲にあるミリメートルサイズの塵粒子を、アルマ望遠鏡(ALMA)で直接観測。

星から吹く風によって円盤の内側から外側へと飛ばされることで、さらに大きく成長する時間が確保される可能性を示しました。

塵粒子が円盤の内側から外側へと運ばれるこうした仕組みは、過去に行われた研究でもシミュレーションを通じて可能性が指摘されていました。今回の研究は、その実際の様子を観測を通じて明らかにしたものとなります。

今後は強力な風が吹いている若い星々に研究を拡大することで、塵粒子の成長における役割を定量化することが重要だと研究チームは指摘しています。

