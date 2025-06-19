¡Úµð¿Í¡Û¤¢¤ï¤ä¥Î¡¼¥Î¡¼¡Ä¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤Á¤éÂ¦¤Î»Ø¼¨¤Î»ÅÊý¤â°¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê
¡¡µð¿Í¤¬£±£¹Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£±¡½£´¤ÇÇÔÀï¡£ÂÇÀþ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦ËÌ»³¤òÁ°¤Ëà¥Î¡¼¥Î¡¼Ì¤¿ëá¤ÈÂç¶ìÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤éËÌ»³¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤Î¤¤¤¤Åêµå¤Ë¤¤ê¤¤êÉñ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿µð¿ÍÂÇÀþ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«°ÂÂÇ¤¬½Ð¤º¡¢£·²óÆó»à¤«¤éÀô¸ý¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·´°Á´»î¹ç¤Î²óÈò¤Ë¤ÏÀ®¸ù¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤â½ªÈ×¤Þ¤Ç²÷²»¤Ï¤Ê¤¯£´ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£¹²ó°ì»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¡Ä¡£¤³¤³¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎÂç¾ëÂî¤¬±¦ÍãÀÊ¤Ø¤Î£³¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤Æ¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤ÏÁË»ß¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ëµð¿Í¤¬Êü¤Ã¤¿°ÂÂÇ¤Ï¤³¤Î£±ËÜ¤Î¤ß¤Ç½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Í¡¢¤Ê¤ó¤È¤«°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Çº£Æü¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡ÊÌÀÆü¤Ë¡Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡×¤ÈÂç¾ëÂî¤Î°ìÈ¯¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤È¡Ö¤³¤Á¤éÂ¦¤Î»Ø¼¨¤Î»ÅÊý¤â°¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀèÈ¯¤·¤Æ£µ²ó£±£°°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤È¤é¤·¤¯¤Ê¤¤Åêµå¤ò¸«¤»¤¿»³ºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤À¤±ÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ïº£µ¨½é¤á¤Æ¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤ÆÂÐºö¤òÎý¤Ã¤Æ¡¢¼¡´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼¡Àï¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£