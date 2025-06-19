WD名古屋がスクールイベント『ウルドサマーウィーク』の開催を発表！
13日、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のウルフドッグス名古屋が、小・中学生、一般女性を対象とした夏休みイベント『ウルドサマーウィークinエントリオ』を開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。
『ウルドサマーウィークinエントリオ』の初日となる『ウルドウィメンズバレー』は、一般女性（高校生以上）対象のバレー交流会で、ゲーム形式の練習とコーチによる指導が受けられる。
2日目となる『中学生対象ウルドサマーキャンプ』では午前に中学生女子、午後に中学生男子を対象にWD名古屋の選手から実際に指導を受けることができる。3日目の『ウルドビギナーズキャンプ』では小学1～6年生を対象として、初心者向けの基礎習得プログラムが行われる。
4日目と最終日は『2Daysサマーキャンプ』が行われる。こちらは小学4～6年生男子対象となっており、現役選手の特別指導や、映像解析と講義を受けることができる。
なお各イベントの詳細は以下の通り。
① ウルドウィメンズバレー（一般女性対象）日時：7月11日（金）19:00～21:00 対象：高校生以上の一般女性 内容：参加者同士のゲーム形式プレー、スクールコーチのレッスン 指導スタッフ：重村健太コーチ／椿山竜介コーチ／神谷雄飛コーチ／佐藤和哉コーチ 定員：約40名 料金：3,500円（税込）
② 中学生対象ウルドサマーキャンプ日時：7月12日（土）
・女子：9:00～12:00
・男子：14:00～17:00 対象：中学1～3年生の男女 内容：ウルフドッグスの選手による指導 参加選手：
・女子：山粼真裕／上林直澄／早坂心之介
・男子：澤田晶／山田脩造／豊田譲 コーチ：重村健太コーチ／神谷雄飛コーチ／佐藤和哉コーチ 定員：60名 料金：7,000円（税込）
③ ウルドビギナーズキャンプ（小学生対象）日時：7月21日（月）
・小学1・2年：9:30～10:45
・小学3・4年：11:15～12:45
・小学5・6年 第一部：13:30～15:00／第二部：15:30～17:00 対象：小学1～6年生（男女） 内容：学年に応じた初心者向けバレーボールプログラム コーチ：重村健太コーチ／椿山竜介コーチ／神谷雄飛コーチ 定員：各学年40名 料金：3,000円（税込）
④ 2Daysサマーキャンプ（経験不問・小4～6男子対象）日時：7月23日（水）・24日（木）両日とも9:00～16:30 対象：小学4～6年生の男子（経験不問） 内容：ゲーム練習、映像フィードバック、技術講座 参加選手：渡辺俊介／上林直澄／豊田譲／早坂心之介 コーチ：藤田チームディレクター／重村健太コーチ／椿山竜介コーチ／神谷雄飛コーチ／佐藤和哉コーチ 定員：60名程度 料金：33,000円（税込）