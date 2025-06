MAN WITH A MISSIONが、最新ライブ映像作品『Wolf Complete Works X 〜MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025〜』を7月29日の“肉の日”に、Blu-ray/DVDで発売することが決定した。 <Wolf Complete Works X 〜MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025〜>は、2025年2月の宮城・セキスイハイムアリーナ公演を皮切りに全国9都市12公演行われた中から3月23日開催のKアリーナ横浜公演2日目の模様を完全収録するほか、通算10作目となる映像作品につき、2017年以降発表のミュージックビデオ30本も同時収録する形態もあわせて発売される。 あわせて同作から収録曲「REACHING FOR THE SKY」のライブ映像をオフィシャルYouTubeチャンネルにて初公開した。 さらに、Blu-ray/DVDの発売を記念して、ライブフィルム『MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025〜』(劇場版5.1chマスター)を7月29日に、全国23都市29の映画館にて一夜限定で劇場上映することも決定した。 また、全国上映に先駆け、7月27日にはプレミアム上映としてメンバーのJean-Ken Johnnyが登壇する先行上映イベントが、新宿ピカデリーにて特別開催されることも発表された。 ファンの熱気を暴発させる強靭なバンドサウンドは勿論、繊細ながらドラマチックに展開するストリングス/アコースティックアレンジなど、MAN WITH A MISSIONの多彩な感性を垣間見ることができる、いわばライブベストといえるセットリストでの全18曲1時間43分を完全収録。 また、映画館での上映の為に『劇場版5.1ch』を施しマスタリング、劇場空間をライブハウスに変える新たなライブフィルムとして、家庭では体感することができない劇場スクリーンを最大限に生かしたシネマスコープサイズと、“静寂さ”と“ダイナミックさ”を兼ね備えた『劇場版5.1chサラウンド』で届けられる。 […]

