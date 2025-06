MUCC・逹瑯とNoGoD・団長がMCを務める、MAVERICK DC GROUP公式配信番組「音楽情報ライヴ『いじくりROCKS!』」に、65回目のゲストとしてHYDEが出演することが発表された。 同番組は2020年2月にスタート、今年で5周年のアニバーサリーイヤーを迎え、さらなる盛り上がりを見せている。これまで5年間にわたり、数々のアーティストをゲストに迎えてきた『いじくりROCKS!』。下半期のさらなる盛り上げを図る中、次回7月1日19時〜の放送では、ついにHYDEが特別ゲストとして登場することが発表された。MCの逹瑯と団長はもちろん、視聴者からの出演希望も多かったHYDEの登場は、番組スタートから5年5ヶ月を経て、ついに実現。2人のMCも、6月19日19時〜放送された『いじくりROCKS!#64』内でこの出演を知ったという。 今回は特別にHYDE CHANNELとのコラポレーション放送として実施。双方のチャンネルに加入することで放送全編を視聴できる。 HYDEは、2024年まで放送されていた逹瑯のラジオ番組『JACK IN THE RADIO』の最終回にも出演。今回は、放送翌日の7月2日に『LIVE DVD & Blu-ray「HYDE [INSIDE] LIVE 2024 -EXTRA-」』のリリースを控え、さらに6月21日より始まる<HYDE [INSIDE] LIVE 2025 WORLD TOUR>の真っ最中という多忙なスケジュールの中での出演になるという。最近では、大阪・関西万博での特別ライヴが決定するなど、アーティストとしての活動はもちろん、和歌山県やオーストリアの観光大使など、多方面で活躍中のHYDE。どんなトークが飛び出すのか、今から楽しみにしていてほしい。 さらにHYDE CHANNELとのコラボレーションSPとして、番組後半のニコ生会員限定パートでは、何やら“面白い企画”も進行中とのことなので、是非チェックしていただきたい。 ■音楽情報ライヴ『いじくりROCKS!』#65 ・配信日時:2025年7月1日(火)19:00〜・MC:逹瑯(MUCC)・アシスタントMC:団長(NoGoD) ・ゲスト:HYDE ・MAVERICK CHANNEL視聴URL ニコニコ生放送:https://live.nicovideo.jp/watch/lv348019827 ・HYDE CHANNEL視聴URL:https://live.nicovideo.jp/watch/lv348028971 ○タイムテーブル19:00 【第1部】 いじくりROCKS!(無料放送) 19:20頃 HYDE出演20:30 【第2部】 HYDE CHANNEL会員限定放送 21:00 【第3部】 MAVERICK CHANNEL会員限定放送21:30 放送終了 ※第1部はどなたでもご視聴いただけます。※第2部はHYDE CHANNEL会員限定となります。※第3部はMAVERICK CHANNEL会員限定となります。※タイムテーブルは状況により変更となる可能性がございます ※MAVERICK CHANNEL会員、HYDE CHANNEL会員は、それぞれの会員限定パートをご視聴いただけます。※番組全編視聴するには 両チャンネルへのご入会をお願いいたします。https://ch.nicovideo.jp/maverickdci/join https://ch.nicovideo.jp/hydeofficial/join ○2025年6月19日(木)放送回 アーカイブ配信音楽情報ライヴ『いじくりROCKS!』#64 ニコ生:https://live.nicovideo.jp/watch/lv347922249 関連リンク ◆MAVERICK DC GROUP公式YouTubeチャンネル◆ニコ生MAVERICK CHANNEL◆HYDE CHANNEL

The post MUCC逹瑯とNoGoD団長の配信番組『いじくりROCKS!』、65回目のゲストにHYDE降臨 first appeared on BARKS.