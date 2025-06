友成空が、新曲「宵祭り」を2025年7月2日に配信リリースすることを発表した。 本楽曲は、2024年7月にデモ音源がSNSで先行公開されて以降、和装やお祭り、花火、日本の田舎風景といった世界観とともに、さまざまなユーザー投稿が広がりを見せていた作品だという。そのフル尺版のリリースを待ち望む声が寄せられる中、ついに正式な配信が発表された。 懐かしい記憶と、大切な人への想いにそっと火を灯す“宵祭り”、夜空に咲く花火、遠くから響く祭囃子、虫の声、裏山のダイダラボッチや河童が息づく川といった日本の原風景と、聴く人それぞれの思い出が静かに重なり合う。和の旋律と夏の音色に、情景と心情がにじむ詩を重ねた、やさしく心を揺らす一曲に仕上がっているとのことだ。 本日よりApple Music Pre-add、Spotify Pre-saveもスタートした。配信開始後に自分のライブラリやプレイリストに楽曲が自動的に追加されるので是非チェックしてほしい。 ◾️新曲「宵祭り」 2025年7月2日(水)配信リリースPre-add / Pre-save:https://tomonarisora.lnk.to/yoimatsuri ◾️出演フェス情報 <MONSTER baSH>日程:2025年8月23日(土)会場:香川県・国営讃岐まんのう公園https://www.monsterbash.jp/ 関連リンク ◆友成空 オフィシャルサイト◆友成空 オフィシャルX◆友成空 オフィシャルInstagram◆友成空 オフィシャルYouTubeチャンネル◆友成空 オフィシャルTikTok

