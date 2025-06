MAN WITH A MISSION 15周年アリーナツアーがライブ映像作品化！一夜限りの劇場上映も決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025~』から3月23日開催の神奈川・Kアリーナ横浜公演の模様を収録!

MAN WITH A MISSIONが、最新ライブ映像作品『Wolf Complete Works X ~MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025~』を7月29日にBlu-rayとDVDで発売することが決定。同作から「REACHING FOR THE SKY」のライブ映像も初公開された。

通算10作目の映像作品となる本作は、15周年を記念して2月から全国9都市12公演で行われたアリーナツアー『MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025~』から3月23日開催の神奈川・Kアリーナ横浜公演2日目の模様を完全収録。ライブ映像に加えて、2017年以降発表されたMV30本を収録したバージョンも発売される。。

Blu-ray/DVDの発売を記念して、ライブフィルム『MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025~』(劇場版5.1chマスター)が7月29日に、全国23都市29の映画館にて一夜限定で劇場上映。全国上映に先駆け、7月27日にはプレミアム上映としてメンバーのJean-Ken Johnnyの登壇による先行上映イベントが、東京・新宿ピカデリーで特別開催される。

ライブフィルムには、ファンの熱気を暴発させる強靭なバンドサウンドはもちろん、繊細かつドラマチックに展開するストリングス/アコースティックアレンジなど、MAN WITH A MISSIONの多彩な感性を垣間見ることができる、いわばライブベストといえるセットリストでの全18曲1時間43分を完全収録。

また、映画館での上映のために「劇場版5.1ch」を施しマスタリング、劇場空間をライブハウスに変えるあらたなライブフィルムとして、劇場スクリーンを最大限に生かしたシネマスコープサイズと、“静寂さ”と“ダイナミックさ”を兼ね備えた劇場版5.1chサラウンドで届ける。

劇場鑑賞チケットは、7月27日開催のプレミアム上映は、FUN WITH A MISSION会員限定先行で6月23日18時、7月29日の全国上映は、イープラスにて6月29日23時59分まで先行受付中。

PHOTO BY 酒井ダイスケ ※メイン写真

リリース情報

2025.07.29 ON SALE

Blu-ray&DVD『Wolf Complete Works X ~MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025~』

MAN WITH A MISSION OFFICIAL SITE

http://www.mwamjapan.info/