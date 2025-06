「ルパン三世」シリーズとして、劇場版第5作「ルパン三世 DEAD OR ALIVE」(1996年)以来、約30年ぶりの新作となる2D劇場アニメ「LUPIN THE IIIRD THE MOVIE 不死身の血族」ジャパンプレミア試写会が行われ、栗田貫一さん、大塚明夫さん、浪川大輔さん、沢城みゆきさん、山寺宏一さん、片岡愛之助さん、小池健監督が登壇しました。

「ルパン三世」の声を演じる栗田貫一さんは、“ルパン三世役を仰せつかって30年が経ってしまいました。普段は瀬川瑛子さんはじめ、細川たかしさん、郷ひろみさんなどのマネをして生活をしております“と笑わせながら、“この作品に関しては、ひたすらルパン三世を演じることに命をかけてやってまいりました。本当に待ちに待った作品なので、ぜひ楽しみにご覧になっていただければ“と、感無量の様子で語りました。









また歌舞伎の舞台でルパン三世を演じた縁からゲスト声優としての出演をオファーされた片岡愛之助さんは、“わたくし「ルパン歌舞伎座」というものをやらせていただいてですね、(声優の)皆さんも観に来てくださったんですね。私たち、それぞれの役の担当の方が観に来た日には、めちゃくちゃ緊張しました“と振り返り、“最初に(ゲスト声優の)お話をいただいた時は、勝手に「ルパン一味を助けられるんだ。嬉しい」と思って、よくよく話を聞いて台本を読んだら、めっちゃ敵じゃないですか!私対ルパン一味で、すごく複雑な心境でしたね“と、ルパン三世ファンならではの思いを明かしました。









また、栗田さんは、“30年前、3月19日に山田(康雄)さんが他界されて。私はその頃、モノマネ番組で山田さんの「不二子ちゃ〜ん」っていう一部しかモノマネをしてなかったものですから、声優のお仕事を山田さんがどうされていたのか見たこともないし、そのとき納谷(悟朗)さんとか超レジェンドの皆さんが立ってるスタジオにポンと立たされて。今で言うと「大谷の代わりに投げてこい」みたいな“と、30年前に偉大な先代から国民的アニメキャラクターの声を引き継いだときの苦労を告白。









栗田さんは、“もし(原作者の)モンキー・パンチさんがいらしたら、「すごいの作ってくれてありがとう」って、たぶん言っていただけるような作品になっていると思っています。絶対自信があります!“と、力強く客席にメッセージを送っていました。



【担当:芸能情報ステーション】