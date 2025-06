2位:吉田美和/87票

All About ニュース編集部は5月7〜12日の期間で、全国の10〜70代の男女400人を対象に「事実婚の芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「以前『事実婚』だったと知って驚いた芸能人」のランキングを紹介します。2位に選ばれたのは、吉田美和さんでした。吉田さんは、1989年に「DREAMS COME TRUE」のボーカルとしてデビュー。現在まで、数多くの大ヒット曲を発表しているアーティストで、吉田さんは主に作詞を担当しています。

1位:沢尻エリカ/93票

日本を代表するアーティストの吉田さんは、過去に映像ディレクター・末田健さんと事実婚状態であることを公表。末田さんと死別した後に、2012年には「FUZZY CONTROL」のJUONこと鎌田樹音さんと結婚を発表しています。回答者からは、「幸せいっぱい結婚式とか華やかにしていそうなイメージだから」(30代女性/岡山県)、「亡くなった事は知っていたが、事実婚とは知らなかった」(40代女性/千葉県)、「独身のイメージが強かったから」(30代女性/沖縄県)などの意見が寄せられました。1位に選ばれたのは、沢尻エリカさんでした。沢尻さんは、雑誌モデルとして活躍した後に、2004年に『問題のない私たち』で映画デビュー。俳優として多くの話題作に出演して、高い人気を獲得しました。そんな沢尻さんは、2009年にクリエイターの高城剛さんと結婚。その後、2013年12月に高城さんとは離婚が成立しています。離婚後は、メディアでデザイナーの男性と事実婚状態であることが報道され、話題を集めました。回答者からは、「事実婚の時代があったのかと驚きました」(50代女性/静岡県)、「男性関係の噂はあるものの、独身なのかと思っていた」(30代女性/三重県)、「完全フリーだと思っていた」(30代女性/岡山県)などの意見が寄せられました。※回答者コメントは原文ママですこの記事の筆者:ゆるま 小林 プロフィール長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。(文:ゆるま 小林)