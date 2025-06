ポンデクルール×サンリオが登場♡うるうるハートコスメ新発売

大人もときめくガシャポンコスメ「ポンデクルール」シリーズに、サンリオキャラクターズとコラボした新作が登場♡2025年6月30日より、全国のガシャポン自販機や雑貨店で順次発売されます。今回は、うるうるハートデザインのマルチカラーパウダーが全4種。どのキャラに出会えるかは開けてからのお楽しみ♪思わずコレクションしたくなる可愛さと実用性を兼ね備えた、大人の遊び心くすぐるアイテムです。

開ける瞬間も楽しい♡マルチパウダー

ポンデクルール サンリオキャラクターズ うるうるハートデザイン マルチカラーパウダー

価格:各500円(税込)

ポンデクルールの魅力は、何が出るか分からないクローズドパッケージ。

今回登場したのは「サンリオキャラクターズ うるうるハートデザイン」のマルチカラーパウダーです。ぷっくりとしたハート型のケースに、サンリオキャラそれぞれの世界観に合わせたカラーをセット。

中のパウダーはチーク、アイカラー、ハイライトと自由自在に使える実力派。とびきりキュートな見た目ながら、大人も納得のクオリティです♡

mude.日本限定「ブルーファンタジーエディション」が登場♡

どの子が来る?全4種のラインナップ

マイメロディ

クロミ

シナモロール

ハローキティ

登場するキャラクターは全4種。甘めピンクが可愛い「マイメロディ」、ミステリアスなパープルの「クロミ」、爽やかブルーの「シナモロール」、そしてレッド系で仕上げた「ハローキティ」。

それぞれ個性あふれるカラーとデザインで、どれが出ても嬉しいラインナップです。ガシャポンのワクワク感と、サンリオらしい愛らしさが詰まったパウダーは、つい全種類集めたくなっちゃう可愛さ♪

身近な店舗で手軽にゲット♪

ポンデクルールは、全国のコンビニやヴィレッジヴァンガード、キャラクター雑貨専門店、ガシャポン自販機で購入可能。

価格はガシャポン500円(税込)、店頭販売550円(税込)と手に取りやすいのもポイント。

サイズも約43mm×47mmとポーチに収まるコンパクトさで、ちょっとしたギフトにもぴったり。大人の毎日に、ちょっとした“ときめき”をプラスしてくれるコスメです。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660913

ポンデクルールで新しい色と出会おう♪

「どんな色に出会えるか分からない」そんな小さなドキドキが、大人の毎日をちょっと特別にしてくれる。

ポンデクルール×サンリオキャラクターズのコラボは、可愛さと実用性を兼ね備えたとっておきのマルチパウダー。

ガシャポンや身近なお店で、あなたも新しい“自分色”を見つけてみませんか?ポンデクルールがくれるのは、ほんの少しの勇気と、とびきりのときめきです♡