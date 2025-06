SATOHが、ASIAN KUNG-FU GENERATION・後藤正文(Gotch/Vo, G)とのコラボレーション楽曲「マイル feat.Gotch」を、6月25日にデジタルリリースすることを発表した。あわせて、両者によるアーティスト写真とジャケット写真も公開された。 本作「マイル」は、SATOHが制作したデモをもとに、Gotchが制作初期から意見を交わしながら共に仕上げた楽曲だという。世代やキャリアを越えた対話から生まれたコラボレーションとなっている。 SATOHの1stアルバム『BORN IN ASIA』が、Gotch主宰の『APPLE VINEGAR -Music Award- 2024』にノミネートされたことをきっかけに交流が始まり、今回の楽曲が実現したとのこと。今の時代だからこそ響くロックの熱量を宿した一曲に、ぜひ注目してほしい。 ◾️デジタルシングル「マイル feat.Gotch」2025年6月25日 (水)デジタルリリース配信:https://tf.lnk.to/MILE 関連リンク ◆SATOH オフィシャルX◆SATOH オフィシャルInstagram◆SATOH オフィシャルYouTubeチャンネル◆SATOH オフィシャルTikTok ◆Gotch オフィシャルX◆Gotch オフィシャルInstagram

The post SATOH、ASIAN KUNG-FU GENERATION・後藤正文との共作楽曲「マイル feat.Gotch」配信決定。コラボアーティスト写真&ジャケ写公開も first appeared on BARKS.