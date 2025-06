作詞、作曲、編曲、MIXまで楽曲制作の全てを自分で手掛けるなるみやが、新曲「通心障害」の配信をリリースした。合わせて、MVも公開された。 ◆なるみや 動画 本楽曲は「二次元に恋して辛くなる曲を作ってほしい」というSNSの声をきっかけに生まれ、推し活がどんどんエスカレートしていき、憧れと好きの境目がわからなくなっていく、現代のデジタル社会へのある種の警鐘となるような楽曲となっているとのこと。 さらに、初めて楽曲をリリースしてから2周年記念して、なるみや本人が作画したオリジナルLINEスタンプも販売開始となった。 ◾️新曲「通心障害」配信:https://lnk.to/narumiya_cf ◾️LINEスタンプ情報 なるみやのおねんねますたースタンプhttps://line.me/S/sticker/30992133 ◾️1st EP『まどろみの記憶』https://lnk.to/narumiya_MK_ecUNIVERSAL MUSIC STORE限定販売 1CD[ミニ絵本仕様]PDCN-1074 / \3,960(税込) ◆収録内容 1. だって、優等生 2. 永眠のすゝめ 3. 醜形恐怖症 4. 月夜の庭にて 5. 死が僕らに恋してる 関連リンク ◆なるみや オフィシャルサイト◆なるみや オフィシャルX◆なるみや オフィシャルInstagram◆なるみや オフィシャルYouTubeチャンネル

