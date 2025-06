ジ・エンプティが、8月6日に3rd EP『覚醒少女 e.p.』をリリースすることを発表した。 精力的にライブ活動を行う彼らの最新作は、ジ・エンプティらしさがたっぷり詰まった全5曲を収録されているという。さらに、CD限定で収録されている楽曲もあるとのことなので、是非チェックしていただきたい。 そしてリリースに伴い、全国ツアー<覚醒少女ツアー2025>を開催することも発表された。8月17日に彼らのホームとなる福岡・久留米ウエポンを皮切りに、ファイナルの10月31日の東京・新代田FEVERまで、全国21カ所にて開催となる。対バン相手は後日発表されるので続報を待っていてほしい。 チケットのオフィシャル先行は、6月22日まで受け付けている。 ◾️<覚醒少女ツアー2025> 2025年8月17日(日)久留米ウエポン8月20日(水)宮崎LAZARUS8月21日(木)山口 LIVE rise SHUNAN8月30日(土)広島 ALMIGHTY8月31日(日)高松TOONICE9月2日(火)神戸太陽と虎9月5日(金)千葉LOOK9月6日(土)仙台LIVE HOUSE enn 3rd9月8日(月)F.A.D YOKOHAMA9月14日(日)熊本Django9月15日(月・祝)鹿児島SR HALL9月20日(土)松本ALECX9月21日(日)新潟 GOLDEN PIGS BLACK9月24日(水)群馬SUNBURST9月26日(金)静岡UMBER10月9日(木)金沢vanvanV410月21日(火)札幌KLUB COUNTER ACTION10月24日(金)小倉FUSE10月27日(月)心斎橋BRONZE10月28日(火)名古屋CLUB UPSET10月31日(金)新代田FEVER ◆オフィシャル抽選先行6月22日(日)23:59までhttps://w.pia.jp/t/the-empty-awakening/ ◾️『覚醒少女 e.p.』2025年8月6日(水)発売 \1,000(税込)No Big Deal Records / NBDL-0115 ◆収録曲 1. 覚醒少女 2. 曖昧 3. とまらない愛を 4. 俺たち大人になれるかな 5. BE FINE(CDのみ収録) 関連リンク ◆ジ・エンプティ オフィシャルサイト◆ジ・エンプティ オフィシャルX◆ジ・エンプティ オフィシャルInstagram◆ジ・エンプティ オフィシャルYouTubeチャンネル

